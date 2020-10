Carismaticul Mehmet Ozan Dolunay, Cenk, din serialul “Nemilosul Istanbul”, schimbare radicala de look; Fanii au reactionat

Mehmet Ozan Dolunay, Cenk, din serialul “Nemilosul Istanbul”

Acesta si-a vopsit parul in multe culori de blond deschis, pana aproape de alb, fapt care i-a socat pe admiratorii sai virtuali. Ozan Dolunay a primit multe comentarii, dupa ce și-a distribuit noua imagine pe contul sau de Instagram. Daca unora dintre fani le-a placut aceasta noua versiune a celebrului actor, altii au preferat varianta sa “veche”. (Sursa: https://www.mynet.com/ozan-dolunay-sacini-sariya-boyatti-ozan-dolunay-kimdir-kac-yasinda-nereli-301529-mymagazin)

Cine este Mehmet Ozan Dolunay?

Mehmet Ozan Dolunay, actorul turc in varsta de 30 de ani, s-a nascut la Ankara si si-a manifestat interesul pentru actorie inca din timpul studentiei, cand urma cursurile Universitatii Koç - Departamentul de Inginerie Mecanica. Atunci Mehmet Ozan a aparut pentru prima data pe scena, fiind distribuit in piesa Killology. Performanta sa actoriceasca a fost remarcata odata cu primul sau rol pe ecranele de televiziune, in Sweet Little Liars, iar de atunci Mehmet Ozan a jucat in numeroase seriale TV de succes.

Cu o cariera in plina ascensiune, Mehmet Ozan se numara printre tinerii actori de succes din noua generatie, iar recent el a castigat premiul „Cel mai bun tanar talent”, in cadrul Premiilor Akmen Outstanding.

Mehmet Ozan Dolunay, Cenk, din serialul “Nemilosul Istanbul”

Telespectatorii il pot urmari Mehmet Ozan Dolunay, in rolul Cenk Karacay, “craiul” instaritei familii din Istanbul care duce o lupta continua cu sine, dar si cu cei din jur.

Tanarul Cenk, care si-a conturat foarte bine imaginea, in <lumea buna> a Istanbulului, de veritabil “crai”, caruia ii placea doar sa se distreze, trece printr-o transformare uluitoare dupa ce o cunoaste pe Cemre (Sera Kutlubey), fiica cea mare a familiei Yilmaz. Indragostit de frumoasa femeie, el lupta sa demonstreze ca este un barbat demn, responsabil, de incredere. In plus, Cenk duce povara unui secret teribil; el este autorul accidentului suferit de varul lui Nedim (interpretat de Berker Guven), in urma caruia acesta a ajuns in scaunul cu rotile.

