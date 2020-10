Ceren se consoleaza la gandul ca merita sa faca acest compromis, casatorindu-se cu tanarul bolnav, pentru a fi parte din instarita familie Karacay.Cemre, in schimb, are mustrari mari de constiinta pentru ca nu poate impiedica cosmarul pe care-l traieste zi de zi Nedim, in conacul familiei Karacay. O ultima intamplare cumplita prin care a trecut tanarul invalid, o determina pe Cemre sa ia o decizie incredibila. Chiar in ziua nuntii, Cemre il <rapeste> pe Nedim.

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

Citeste si: Cum facem diferența dintre o răceală, gripă si COVID-19 - bzi.ro

Citeste si: Care sunt secretele frumusetii actritei Mine Tugay, Seniz, din serialul de la Kanal D “Nemilosul Istanbul”

Cemre și Nedim, „Nemilosul Istanbul”

Cei doi tineri sunt cautati peste tot insa lor nu le pasa. Departe de conacul <groazei> Cemre si Nedim sunt foarte fericiti, iar tanara continua sa ajute la insanatosirea acestuia. Panica se instaureaza la conacul Karacay din momentul in care cei doi tineri au disparut fara urma. Seher este disperata ca nu-si gaseste fiica, iar familia Karacay ii cauta neincetat pe cei doi fugari, dar se si tem, totodata, de ceea ce ar putea dezvalui Cemre cand va fi gasita.

Nu ratati un episod impresionant in aceasta seara, de la ora 20:00, din “Nemilosul Istanbul”, la Kanal D.