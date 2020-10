Pe acesta il puteti urmari intr-unul dintre cele mai bune seriale turcesti, “Nemilosul Istanbul”, difuzat la Kanal D, saptamana aceasta de miercuri pana vineri de la ora 20:00, iar de pe 20 octombrie, in fiecare zi de luni pana vineri.

Absolvent al Departamentului de Cinema si Televiziune al Universitatii Bilgi, din Istanbul, actorul Berker Güven s-a facut remarcat initial, pe scena de teatru, prin interpretarea unui rol in piesa „Yen”, pentru care a si fost premiat.

Berker Guven isi continua ascensiunea actoriceasca, la cei 26 de ani ai sai, prin interpretarea unica a personajului Nedim, din “Nemilosul Istanbul”, dupa o serie de roluri pe care le-a avut in productii importante de televiziune, iar unul dintre acestea a fost chiar in serialul “Patria mea esti tu!”, difuzat in trecut, la Kanal D, unde a interpretat rolul tanarului Alex, varul lui Leon, fiul comandantului Filipos.

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

In “Nemilosul Istanbul”, carismaticul Berker Güven cucereste prin interpretarea magistrala a personajului sau, Nedim, baiatul imobilizat in scaunul cu rotile, situatie care ofera o nota extrem de sensibila indragitei productii. Nedim, nepotul boierului Agah Karakay, a suferit, in urma cu cativa ani, un grav accident, chiar in ziua in care si-a pierdut si tatal. De atunci, Agah l-a luat sub aripa sa protectoare, insa se simte neputincios ca nu isi poate insanatosi nepotul. Cand in conacul Karacay apare Cemre (Sera Kutlubey), fiica cea mare a lui Seher Yilmaz (Deniz Ugur), care este asistenta medicala, Agah nadajduieste ca Nedim mai are o sansa in a se insanatosi.

Cum va evolua personajul Nedim si daca va reusi Cemre, prin iscusinta si afectiunea de care da dovada, sa ajute la insanatosirea nepotului marelui boier Karacay, aflati urmarind episoadele pline de emotie si suspans, din serialul “Nemilosul Istanbul”, de miercuri pana vineri, de la ora 20:00, la Kanal D. Din 20 octombrie, serialul va putea fi urmarit zilnic, de luni pana vineri, de la ora 20:00.

Sursa: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/televizyon/zalim-istanbulun-nedimi-berker-guven-kimdir-41382284