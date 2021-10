Carla's Dreams, mărturisiri sincere despre omul din spatele măștii pictate: ”Eu sunt mult mai cuminte când sunt mascat...”

In articol:

Carla's Dreams, dezvăluiri emoționante despre omul din spatele măștii pictate.

Carla's Dreams, dezvăluiri emoționante despre omul din spatele măștii pictate

Artistul de peste Prut a făcut declarații sincere despre lucrurile care îl enervează, dar și despre ceea ce îl emoționează cel mai tare.

Carla's Dreams, artistul de peste Prut care își ascunde chipul și identitatea sub o mască pictată, a fost invitatul unui podcast, unde a făcut o serie de dezvăluiri emoționate despre omul care se ascunde în spatele măștii.

Citeste si: Masked Singer 2021. Cine s-a aflat în spatele măștii EMOJI, demascată în a doua ediție a emisiunii

Carla's Dreams a mărturisit că nu îi plac oamenii care nu se gândesc la alți oameni, dar și pe cei care fac greșeli în mod intenționat.

”Eu am fost un pic justițiar în adolescență și în mica maturitate, dar mi-a trecut. Eu urăsc oamenii care nu se gândesc la alți oameni, dar urăsc e un cuvânt foarte dur. Nu urăsc, dar așa, oamenii care pur și simplu nu se gândesc deloc, adică cei care fac greșeli din prostie.

Mi-aș dori să fiu orb în lumea orbilor, dar totodată aș vrea să lecuiesc toți orbii din momentul în care toți vedem. Ori una, ori altfel, pentru că altfel noi o să fim într-un conflict permanent și asta este destul de frustrant”,

a spus Carla's Dreams în podcastul cronicaridigitali.ro

Totodată, artistul de peste Prut a mărturisit că nu are mulți dușmani, fiindcă este un om care nu a făcut rău gratuit nimănui.

”Eu nu prea am dușmani, nu știu, nu prea am făcut rău. Eu am fost răutăcios destul de mult, dar din punctul meu și al altora de vedere, sunt destul de motivat. Eu am făcut ceea ce am vrut de multe ori, dar atunci când știam că asta o sa afecteze pe cineva în mod brutal sau critic, nu am mai făcut-o sau m-am mai gândit o dată. Eu nu prea am făcut răutăți gratuite pur și simplu”, a mai spus artistul.

Citeste si: Carla's Dreams, jurat la SuperStar România! Artistul moldovean a mai fost jurat la X Factor şi The Four

Carla's Dreams [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, Alexandru Arșinel...- bzi.ro

Carla's Dreams, enervat de oamenii care mint

Carla's Dreams a mai dezvăluit că nu suportă minciuna, ba chiar își dă seama când este mințit și rareori s-a întâmplat să se înșele în privința unei persoane.

Citeste si: Cine sunt juraţii de la SuperStar România? Carla's Dreams și Marius Moga, împreună la masa juriului

Totodată, artistul mascat a mărturisit că este „băiatul necioplit și abrupt, de la țară”, care se simte iritat de oamenii care încearcă să-l mintă sau să-l înșele.

”Mă enervează minciuna pentru că nu doar risc, dar primesc plăcere să răspund cu același lucru oamenilor care sunt obișnuiți să primească neteziri pe capete. Eu știu când un om minte sau poate greșesc, dar nu prea greșesc. În ultimii șase ani poate s-a întâmplat de două ori să greșesc în sensul ăsta.

Eu știu când minți și am să îți spun când minți și atunci tare mă irită, iar eu știu că asta se termină cumva cu un gard... Eu nu sunt prea cioplit și mă bucur că nu sunt pentru că uneori, probabil că exagerez cu chestia asta, dar uneori p**** m*-t** sunt cuvintele care ne exprimă cel mai elegant sentimentele”, a mai spus Carla's Dreams pentru sursa citată.

Carla's Dreams [Sursa foto: Instagram]

Carla's Dreams a dezvăluit că a fost nevoit să facă anumite compromisuri pentru bunăstarea trupei sale, dar și pentru bani.

”Eu nu știu dacă m-am culcat vreodată cu gândul, băi ce concesii multe ai făcut... Eu nu știu dacă asta e de bine neapărat, dar eu am făcut niște compromisuri pentru bani, pentru reprezentarea brand-ului CSD pentru băieți, acasă am făcut, în trafic am făcut compromisuri. atunci când stătea în spatele meu o bătrânică la alimentară am făcut compromisuri. Sunt multe compromisuri pe care le faci permanent și asta nu denotă neapărat bunătate sau deschidere în suflet.

Pur și simplu, uneori e pentru un scop mai mare, alte dăți e pentru un scop real și prezent, alte ori este pur și simplu pentru că te gândești că vrei să nimerești în rai”, spune Carla's Dreams.

Carla's Dreams [Sursa foto: Instagram]

Carla's Dreams: ”Eu sunt mult mai cuminte când sunt mascat”

Carla's Dreams a mărturisit că este mai cuminte atunci când poartă mască, fiindcă reprezintă un proiect și nu își permite să facă anumite lucruri pe care și-ar dori să le facă.

Pe plan personal, artistul face anumite compromisuri, la fel ca noi toți, pentru a nu-și dezamăgi familia și prietenii.

”Eu sunt mult mai cuminte când sunt mascat pentru că reprezint un proiect și nu pot să îmi permit multe lucruri pe care mi le-aș dori. Am scăpări uneori, dar încerc și depun eforturi să reprezint proiectul.

În sens de proiect, lumea are anumite așteptări și eu vreau să corespund lor, să fiu chiar mai bun decât atât și asta este regula și a mea și a băieților, adică asta nu e o chestie personală.

Pe mine nu m-a adus cocorul, sunt născut dintr-o mamă și un tată, am prieteni, am familie și sunt așteptări în sensul ăsta de alt ordin pe care clar nu vreau să le dezamăgesc și uneori fac lucruri care sunt așteptate de la mine, dar pe care nu neapărat mi le doresc”, a mai dezvăluit artistul.

Carla's Dreams [Sursa foto: Instagram]

Carla's Dreams, impresionat de curajul nefundamentat

Carla's Dreams a mărturisit că unele piese le-a scris la beție: ”Unele piese au fost scrise la beție, plus că nici o piesă nu a fost scrisă toată într-o zi. Sunt excepții, dar de regulă sunt porniri, idei și cea mai mare problemă în a scrie ceva, nu în general. concret în sensul CSD este conceptul, trebuie să ai o idee despre piesă, dar au fost câteva care au fost scrise la beție”, a mărturisit Carla's Dreams.

Carla's Dreams se lasă impresionat de curajul oamenilor care se aruncă în necunoscut, fără să știe ce îi așteaptă.

”Pe mine tare mă impresionează curajul, dar curajul nefundamentat, adică nu omul care s-a antrenat cinci ani și iese în ring, ci omul neantrenat care iese în ring fiindcă este curajos. Pe mine asta mă impresionează până la lacrimi, uneori. Un curaj și o putere internă care se simte...Când un om este puternic și în locul lui 99% ar fi slabi, el luptă cu viața. Asta pe mine mă emoționează foarte mult”, a încheiat Carla's Dreams.