Carmen de la Sălciua, ironii crunte la adresa Biancăi Drăgușanu: ”Dacă ești o doamnă...”

Carmen de la Salciua pozeaza in ipostaze fierbinti

Mai mult decât atât, recunoaște Carmen de la Sălciua, atacurile a căror țintă a fost vine, probabil, din prietenia pe care Bianca Drăgușanu o are cu Răzvan Botezatu, cei doi fiind cei care au început un mic război cu artista de muzică de petrecere.

”De aseară (luni seara, n. red.) promesc o mulțime de mesaje în care mi se spune că Bianca Drăgușanu mă jignește. Am văzut și eu ce a spus și, sincer, nu o prea înțeleg, mai ales că nu ne cunoaștem personal. În plus, dacă tot ești o doamnă, nu folosești un asemenea limbaj, mai ales că te pretinzi a fi superioară”, ne-a spus Carmen de la Sălciua despre scandalul cu Bianca Drăgușanu. E adevărat, sugerează frumoasa Carmen de la Sălciua, este posibil ca Bianca Drăgușanu să se simtă ușor nesigură pe sine, mai ales că cea mai sexy cântăreață de muzică de petrecere a colaborat, la un moment dat, cu partenerul de viață al fostei prezentatoare TV. ”L-am cunoscut pe iubitul ei, am un respect deosebit pentru el. Nu știu ce să cred, sper că nu e geloasă, că eu cu el am vorbit doar ca prieteni, ca amici,. Pe rețelele de socializare în care el m-a felicitat pentru muzică și, la un moment dat, mi-a împrumutat și mașina pentru a filma un videoclip, am mai vorbit. Pe ea nu o cunosc, de aceea nu pot să vorbesc prea mult despre ea, știu doar că se consideră o doamnă, dar, din ce am observat a uitat că altul este limbajul pe care îl folosesc cei din mediul din care se pretinde”, ne-a mai spus, ironică, Carmen de la Sălciua.

Carmen de la Salciua si Alexandra, regita TikTok

În altă ordine de idei, ne-a explicat Carmen de la Sălciua, fotografia pe care și-a făcut-o cu Alexandra, Regina Tiktok-ului, nu a fost făcută pentru a se lăuda că o ajută pe aceasta. ”Nu contează ce i-am dus, cum am ajutoat-o alături de prietenii mei. Eu am pus o poză cu ea din alte motive. M-a cucerit, recunosc. Este o femeie plină de viață, m-a cucerit cu optimismul și buna dispoziție a ei, lucruri pe care le afișează natural în ciuda problemelor pe care le are. În plus, am văzut la ei în casă o familie foarte unită, el o iubește pe Alexandra foarte mult, iar asta m-a impresionat enorm. Oricum nu mă așteptam ca încercarea mea de a face un bine și de a ajute pe alții să genereze asemenea reacții. Dar, nici Bianca, nici Răzvan Botezatu care, cred eu, a interpretat greșit fotografia cu mine și cu Alexandra, având în vedere că eu nu am TikTok și nu caut urmăritori, nu vor putea să mă stârnească, să mă facă să mă scoată din felul meu de a fi”, ne-a spus, în exclusivitate, Carmen de la Sălciua.

Bianca Dragusanu a atacat-o pe Carmen de la Salciua

Carmen de la Sălciua, luată ”în colimator” de Răzvan Botezatu și Bianca Drăgușanu

Toată povestea a pornit de la faptul că artista de muzică de petrecere a mers să o vadă pe Alexandra Bodi, tânara care trăiește o viață modestă și postează videoclipuri pe contul său de TikTok. Foptopgrafia cu Carmen de la Sălciua și regina Tiktok-ului s-a viralizat rapid, iatr Răzvan Botezatu și Bianca Drăgușanu au atacat-o pe cântăreață sub motivul că aceasta și-ar căuta noi urmăritori și că își face publicitate cu actele de caritate.