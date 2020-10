Culita si Mama Geta, dispute vechi cu frumoasa Carmen de la Salciua

Cu toate acestea, de cele mai multe ori, atât Mama Geta, cât și Carmen de la Sălciua au vorbit frumos una de cealaltă, în public, chiar dacă, de fiecare dată, se putea observa că nu prea ”adoră” subiectul.

In articol:

Citeste si: WOWbiz.ro a mers pe urmele lui Jador, în Alba! Avem detaliile întâlnirii secrete a manelistului cu Carmen de la Sălciua! Exclusiv

Citeste si: Secretul lui Jador! A sărutat-o sau nu pe Carmen de la Sălciua?

Acum însă, Carmen de la Sălciua a decis să explice cum stau, de fapt, lucrurile între ea și fosta ei soacră, cu atât mai mult cu cât, în această perioadă, nici nu se mai pune problema ca între artistă și Culiță Sterp să mai existe vreo relație. Așa că, întrebată dacă ține legătura cu fosta soacră, Carmen de la Sălciua a explicat ce se petrece între ele două. ”Da, din când în când (mai vorbesc, n. red.). Eu nu am în suflet răutăți față de nimeni. O respect atât pe ea, cât și pe fete, ne-am înțeles foarte bine, am făcut parte din familia lor o perioadă și, după cum știți, am încercat să fiu rezervată și în acel scandal (scandalul legat de despărțirile de fostul ei soț, Culiță Sterp, n. red.) de atunci și asta pentru că am știu că timpul va vindeca rănile”, a spus Carmen de la Sălciua.

Citeste si: Ce va zice Andreea Esca acum? Au apărut nişte poze cu Alexia Eram... De la 20 de ani? Foto - evz.ro

Mai mult decât atât, acum, Carmen de la Sălciua și-a dat seama și de ce relațiile nu mai funcționează așa cum se întâmpla pe vremuri. ”S-a pierdut respectul față de familia tradițională, pentru că această nouă lume virtuală în care trăim manipulează simțurile atât de tare încât nimic nu ne mai mulțumește. Trăim cu ideea că mereu se poate mai bine și sfârșim dezamăgiți. Cei care reușesc să se detașeze au cât de cât o viață normală și frumoasă”, a mai precizat Carmen de la Sălciua.

Carmen de la Salciua, cea mai senzuala cantareata de muzica populara

Și, sinceră ca întotdeauna, Carmen de la Sălciua a recunoscut că este convinsă că își va găsi ursitul, alături de care își va întemeia o familie și va avea copiii pe care îi dorește alături de ea. ”Voi primi ce am nevoie în viața mea atunci când va fi momentul”, a explicat cântăreața.

Carmen de la Sălciua, sărutată de Jador?

După ce, alături de Jador, Carmen de la Sălciua a reușit performanța ca timp de 10 zile să fie pe primul loc în trendingul Youtube, artista a decis să explică că, momentan, nu are nicio relație, nici măcar cu Jador, fără să nege însă că sunt extrem de apropiați sau să nege că ar fi existat un sărut între ei. ”La sfârșitul videoclipului piesei cântate de Jador și de Carmen de la Sălciua, în spatele unei perdele, cei doi par să se sărute. Iar dacă în clip doar par, cei doi au făcut-o.... A fost un sărut timid, nu s-a întâmplat nimic altceva, dar a fost...”, ne-a spus un martor ocular de la filmările clipului melodiei scoase de Carmen de la Sălciua și Jador.

Carmen de la Salciua si Jador

Mai mult, așa cum a recunoscut și Carmen de la Sălciua, chiar dacă ea nu are acum nicio relație, știe ce vrea de la un bărbat. ”Ca să am o relație serioasă, trebuie să fiu înțeleasă. Și, ca să fiu înțeleasă, cred că singura variantă este să vină și el din lumea muzicii, să fie artist. Nu știu dacă se poate altfel, având în vedere că meseia noastră este una altfel și pot apărea tot felul de situații în care partenerului de vieță să îi fie greu să te înțeleagă, cu adevărat și să îți și ofere liniștea de care ai nevoie într-o asemenea profesie”, ne-a spus Carmen de la Sălciua de curând.