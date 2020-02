Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai cunoscute cântărețe de muzică de petrecere din România. Frumoasa artistă este urmărită de peste 200 de mii de fani pe pagina ei de Insatgram și publică deseori fotografii prin care le arată fanilor ce face, unde călătorește și cum își petrece timpul liber.

Recent, Carmen de la Sălciua s-a tuns și le-a arătat urmăritorilor ei cum îi stă cu breton. „Ultima achiziție.... un breton de toată frumusetea... construit de niște mâini de aur 👌🏼 Mulțumesc! Vouă va place?”, a scris cântăreața în dreptul imaginii.

Unii au fost încântați de schimbarea de look și au felicitat-o, în timp ce alții i-au spus că îi stătea mai bine înainte. Cert este că imaginea a strâns peste 30.000 de aprecieri, semn că admiratorii o plac pe Carmen de la Sălciua indiferent de tunsoarea pe care o alege.

Primele declaraţii ale lui Carmen de la Sălciua, după ce a ajuns de urgenţă la spital!

Carmen de la Sălciua a ajuns, acum aproape două săptămâni, de urgență, la spital, după ce i s-a făcut rău pe când se îndrepta spre un eveniment ce urma să aibă loc într-un club din Budureasa, județul Bihor. Norocul vedetei a fost că, lângă ea, se afla cea mai bună prietena a ei, Mihaela Niculuț, care a și dus-o la spitalul de urgențe din Brad, unde medicii i-au administrat o doză de calciu și câteva calmante. Mai mult, aceștia i-au fost făcut mai multe analize suplimentare, în urma cărora se va stabili și un diagnostic exact.

„Sunt bine, am niște probleme din cauza oboselii, dar starea mea este una bună. Viaţa merge înainte și sunt foarte fericită că pot să fac multe lucruri frumoase și că sunt implicată în cât mai multe proiecte, deci mă simt bine. Încerc să mă reculeg. Sâmbătă noaptea am avut un o noapte mai grea putin, dar acum sunt bine, am avut o cădere de calciu mai severă, dar nu e nicio problemă, o țin sub control, doar că am muncit mai mult în ultima perioadă! Voi încerca să am mai multă grijă de mine și să mă odihnesc mai mult!

Pe calea aceasta țin să le mulțumesc tuturor celor care mi-au scris, celor care s-au rugat pentru mine sau pur și simplu mi-au transmis un gând bun și îmi pare nespus de rău că n-am mai reușit să ajuns să cânt în clubul din Budureasa, dar cu siguranță concertul va fi reprogamat cât de curând. Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru gândurile bune! Vă pup!”, a declarat Carmen de la Sălciua.