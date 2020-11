Carmen de la Sălciua, scandal cu Puiu Codreanu! De la ce a pornit totul! Exclusiv

Cu toate acestea, dacă Nicolae Guță sau alți cântăreți nu au avut nicio problemă cu ideea frumoasei Carmen de la Sălciua, unul dintre cei mai apreciați cântăreți de muzică populară din Banat, Puiu Codreanu, s-a supărat destul de tare.

Mai exact, susțin sursele noastre, Puiu Codreanu a sunat-o imediat pe Carmen de la Sălciua și, fără să accepte niciun fel de discuții sau negocieri, i-a cerut artistei, pe un ton imperativ, să elimine melodia cu pricina, amenințând-o cu un proces răsunător. ”Puiu Codreanu nu a fost tocmai amabil cu Carmen de la Sălciua când a văzut că melodia lui a fost inclusă pe un colaj de muzică de petrecere. Ba chiar a făcut scandal, nu a vrut să discute nimic despre subiect. Culmea este că, înainte, i se ceruse voie pentru ca piesa să fie inclusă în colaj și își dăduse acordul de principiu”, ne-a spus un apropiat al cântrețului bănățean, Puiu Codreanu.

De altfel, Carmen de la Sălciua a anunțat că a fost nevoită să elimine piesa respectivă, cerându-și scuze în fața fanilor. ”Bucuria mea este tot mai mare cu fiecare piesă pe care o postez și, din dorința de a face cât mai multe pentru voi, cei care mă iubiți, am înregistrat și o piesă care aparține unui coleg, Puiu Codreanu, și anume ultima piesă din ultimul colaj pe care l-am postat pe contul meu de Youtube. Din păcate, nu am ajuns la un acord cu acesta în privința drepturilor de autor, drept pentru care am fost nevoită să elimin acea piesă din colaj. Rămâne pentru voi, în continuare, piesa lui Nicolae Guță pentru care am primit un acord fără nicio pretenție de la cei care dețin drepturile de autor”, a anunțat Carmen de la Sălciua, comparația aluzivă a comportamentului celor doi cântăreți dați exemplu fiind mai mult decât străvezie.

Carmen de la Sălciua își lansează noua piesă

Carmen de la Sălciua și Karym vor lansa, zilele viitoare, noua lor piesă, cei doi cântăreți fiind de-a dreptul încântați de videoclipul pe care l-au filmat, acum ceva timp, împreună. ”Sper să aibă succes la fel de mare ca și melodia cântată cu Jador”, ne-a spus Carmen de la Sălciua la filmările clipului. ȘI, cu siguranță, dacă va avea un succes asemănător și va reuși să stea 10-12 zile pe primul loc din trendingul românesc, Carmen de la Sălciua ar dovedi, din nou, că este, cu adevărat ”Regina Youtube”.