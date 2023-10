Carmen de la Sălciua și-a deschis sufletul: "Cu siguranță nimic nu a fost întâmplător în viața mea". Artista, povești în premieră de ziua ei de naștere | EXCLUSIV

In articol:

Carmen de la Sălciua își sărbătorește ziua de naștere. Artista împlinește frumoasa vârstă de 35 de ani așa că și-a deschis sufletul în fața jurnaliștilor WOWbiz.ro și a vorbit despre regrete, realizări și lecțiile de viață dobândite până acum.

De ziua ei, artista i-a anunțat deja pe cei dragi că nu își dorește lucruri materiale așa că nu îi așteaptă cu cadouri. În plan profesional, îndrăgita cântăreață vrea ca tot ceea ce și-a propus să poată realiza. Una dintre cele mai de succes voci din lumea muzicii de petrecere, Carmen de la Sălciua s-a bucurat de un parcurs frumos și o carieră plină de realizări.

Cântăreața și-a deschis sufletul și a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre regretele pe care nu le mai are, dar și despre lecțiile pe care și-ar dori să le știe la 25 de ani, dacă s-ar putea întoarce în timp.

Carmen de la Sălciua, totul despre dorințele pe care le are de ziua ei de naștere

Artista urmează să înceapă facultate a anul acesta, reușind astfel să-și îndeplinească una dintre dorințele pe care le avea de mai mult timp.

Carmen de la Sălciua are planuri mari în plan profesional. Artista a pregătit deja o nouă piesa și un colaj, iar după ce va începe postul se va axa pe colinde.

Vedeta își dorește de ziua ei ca tot ceea ce și-a propus să-i reușească, iar pe lângă asta ar vrea binele tuturor celor dragi, dar și al oamenilor aflați în suferință.

"Din punct de vedere material, chiar le-am spus și celor care vor fi prezenți, le-am spus că nu îmi doresc absolut nimic, dar nu am spus-o așa din complezență. Mulțumesc lui Dumnezeu, am de toate, cu siguranță oamenii nu vor veni cu mâna goală pentru că îi cunosc pe toți, dar eu nu îmi doresc absolut nimic.

Îmi doresc, la înțelepciunea pe care cred eu că o am așa pentru vârsta asta, îmi doresc ca toți ai mei de acasă să fie bine și sănătoși pentru că sănătatea sufletească și fizică și mentală este cea mai importantă și îmi doresc ca în mod special oamenii care au cu adevărat probleme să fie sănătoși, asta nu este o dorință care e pentru mine, dar eu îmi doresc mai mult pentru ceilalți și mai puțin pentru mine.

Mă bucură și când oamenii dragi îmi sunt alături sau când își exprimă oarecum iubirea și respectul prin anumite gesturi, dar îmi place să văd oameni fericiți în jurul meu", a mărturisit Carmen de la Sălciua, pentru WOWbiz.ro.

Carmen de la Sălciua [Sursa foto: Instagram]

Ce regrete are Carmen de la Sălciua

Vedeta recunoaște că a ajuns într-un punct al vieții în care nu mai are regrete. Dacă în trecut i-ar fi putut părea rău de unele dintre lucrurile pe care le-a trăit, în prezent este mulțumită cu tot ceea ce i s-a întâmplat, fie ele lucruri rele sau bune.

Astfel a reușit să se apropie de Dumnezeu și să învețe numeroase lecții, iar viața i-a demonstrat că indiferent dacă a avut provocări sau momente grele, a ajuns mereu pe drumul cel bun.

"Dacă m-ai fi întrebat acest lucru pe la 27 de ani, probabil ți-aș fi spus că am anumite regrete, tocmai pentru că nu gândeam așa, dar acum, făcând o retrospectivă a trecutului, îmi dau seama că de fapt toate s-au întâmplat atât de bine și au fost așezat de Dumnezeu, în cât fiecare experiență a vieții mele a avut o lecție pe care eu am învățat-o sau poate la unele o mai am de învățat, dar cu siguranță nimic nu a fost întâmplător în viața mea până la anii aceștia.

Toate experiențele, episoadele mai neplăcute să zic așa m-au apropiat de Dumnezeu și până la urmă, dacă asta mi-a fost menit, așa să-l cunosc, eu îi mulțumesc că mi le-a dat", a mai dezvăluit artista.

Carmen de la Sălciua [Sursa foto: Instagram]

Ce și-ar spune Carmen de la Sălciua, dacă s-ar putea întoarce la 25 de ani

Jurnaliștii WOWbiz.ro au vrut să afle ce sfat și-ar da vedeta, dacă s-ar putea întoarce la Carmen cea de acum 10 ani. Ei bine, dacă ar putea merge înapi la vârsta de 25 de ani, Carmen de la Sălciua și-ar dori să știe că nu trebuie să mai judece pe nimeni și fiecare om își învață singur lecția în viața, fără să aibă nevoie de îndrumări sau povețe.

"Să nu mai creadă că prin exemplul propriu poți să schimbi anumiți oameni sau să te gândești că dacă tu ești într-un anumit fel, așa trebuie să fie toți și poate să își judeci că nu sunt așa.

Au fost momente, în trecutul meu, în care dacă un om nu gândea cum gândeam eu, aveam tendința să-l judec, dar fiecare om își întâlnește lecția la o anumită vârstă. Tu nu poți să faci nimic și eu am încercat mult să schimb mentalități, să schimb chiar și oamenii apropiați și să fac așa pe povățuitoarea", a mai dezvăluit Carmen de la Sălciua, pentru WOWbiz.ro.

Carmen de la Sălciua [Sursa foto: Instagram]

Cum își petrece artista ziua de naștere

În urmă cu câteva zile, cântăreața a recunoscut că petrecerea va avea loc, cel mai probabil în weekend, atunci când se va bucura de ziua ei alături de cei dragi.

"Probabil că o să sărbătoresc în weekend, alături de familie și de câțiva prieteni și colegii din formație. Urmează să mai lansez un colaj și o melodie până la începutul postului și după colinde. Cu ajutorul lui Dumnezeu le facem pe toate, cam asta este ceea ce mi-am pus în plan", a mai explicat Carmen de la Sălciua, pentru WOWbiz.ro.

