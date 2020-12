Carmen Harra, noi previziuni sumbre pentru anul 2021: ”Va fi dificil, cu multe schimbări economice, dramatic”

Carmen Harra face noi previziuni sumbre pentru anul 2021. Cunoscuta prezicătoare susține că anul 2021 va fi unul destul de greu.

Anul 2021 se află sub energia cifrei 5, având semnificația de înviere, renaștere, dar cu toate acestea 2021, va fi un an dificil din punct de vedere material, potrivit spuselor prezicătoarei.

Carmen Harra[Sursa foto: Instagram]

Carmen Harra, previziuni sumbre pentru anul 2021

Carmen Harra susține că în anul 2021 vom putea ieși la lumină.

”2021 fiind sub energia cifrei 5, cifra 5 înseamnă dimensiunea a cincea, cifra 5 se referă la renaștere, la reînviere, la moarte care aduce reînvierea, în sensul simbolic, revenirea la o altă viață sau revenirea la viață, în sensul bun al cuvântului, deci eu îl calific ca un an eliberator, un an de bine care ne va reechilibra într-o oarecare măsură pentru că ne va aduce sentimentul că putem să ieșim la lumină din situația în care am fost în 2020.”, a declarat Carmen Harra pentru ciao.ro.

Carmen Harra[Sursa foto: Instagram]

Clarvăzătoarea este convinsă că în anul ce va veni ne vom confrunta cu probleme materiale, vor fi schimbări economice, dar și politice.

”2021 este un an însă dificil material, consecințele zbuciumului din 2020 le vom simți foarte puternic în 2021. Este un an dramatic pentru că și 2020 a fost un an carmic politic aducând multe aspecte politice la suprafață, lucru pe care omenirea trebuie să le schimbe și 2021 e un an de schimbări, politice, în diferite părți ale lumii, schimbări economice care se întrevăd între 2021 și 2025 cu multă claritate. Sunt multe de spus la acest capitol. Eu doresc românilor mei pace în suflet, bucurie, liniște, să se bucure de cei dragi și de sărbătorile Crăciunului.”, a mai spus prezicătoarea.