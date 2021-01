Carmen Șerban nu vrea să îmbrace rochia de mireasă? Ce părere are artista despre căsnicii: „Nu sunt de lungă durată”

Cântăreața spune că are motive întemeiate pentru care nu se grăbește să facă următorul pas

În viitorul apropiat, Carmen Șerban nu are în plan să îmbrace rochia de mireasă. Aceasta nu se opune căsătoriilor, mai ales că se declară o persoană credincioasă, dar susține că nu simte că s-ar potrivi în rolul de soție. Frumoasa cântăreață este într-o relație de patru ani și nu vrea să se lege la cap, pentru că lucrurile curg altfel când nu sunt prea multe obligații la mijloc: „Când am chef să stau singură, îi zic sa meargă și până pe la el acasă”, a spus artista într-un interviu pentru Antena Stars.

Carmen Șerban este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din industria muzicală de petrecere. Deși a fost invitată să cânte la mai multe nunți de-a lungul carierei sale, Carmen nu se vede prea curând organizându-și propriul eveniment. Astfel, artista a mărturisit pentru un post de televiziune că nu se grăbește să facă următorul pas și spune că are și motive întemeiate. Nu își dorește să înceapă un astfel capitol din viața ei pe care să-l încheie cu un divorț.

„Nu-mi doresc să fac asta pentru că nu sunt de lungă durată. Și ce fac, vin și îi prezint și după aia ne despărțim? Fiecare femeie își dorește să ajungă la altar cu cine trebuie. Sufletul pereche este greu de găsit atunci când ești artist. Am o relație de patru ani de zile, dar atunci când am chef să stau singură, îi zic sa meargă și până pe la el acasă. Eu nu mă consider o femeie frumoasă, ci o femeie cu șarm, foarte veselă. ”, a declarat Carmen Șerban.

În trecut, cântăreața a încercat să țină secret faptul că are o relație, tocmai pentru că de-a lungul timpului a încercat să fie discretă cu viața ei personală. Încă din 2018 aceasta a mărturisit că nu

are planuri de căsătorie.

”Am un iubit, nu stau singură. De anul trecut. E ok, nu am planuri de căsătorie. E mai matur la minte, da. Nu ne-am mutat împreună, nu sunt pregătită, nu sunt genul universal care să îşi dorească căsătorie. Stăm împreună la sărbători şi în timpul săptămânii. E gelos şi eu sunt şi mai geloasă. E un băiat frumos, dacă se află că e al meu îl vor toate. Când doi oameni se înţeleg bine, asta contează cel mai mult”, spunea artista în urmă cu doi ani.