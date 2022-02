Carmen Tănase le dă replica celor care consideră că telenovelele sunt manelele filmului: "Telenovela este jucată de actori și asta contează"

In articol:

Carmen Tănase este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite actrițe din România. Cu o carieră de aproape patru decenii în teatru și film, Carmen Tănase a jucat și rolul de succes al personajului "Flăcărica", din serialul românesc "Inimă de țigan".

Carmen Tănase, replică pentru cei care spun că telenovelele sunt manelele filmului

Invitată în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", marea actriță le răspunde celor care compară telenovelele cu manelele filmului.

Carmen Tănase, în fața întrebărilor lui Denise Rifai, în emisiunea sa, de la Kanal D [Sursa foto: Captură KANAL D]

Îndrăgita actriță este de părere că indiferent că este vorba de seriale sau filme, actorii sunt cheia. În ceea ce o privește, Carmen Tănase spune că ea joacă la fel indiferent despre ce producție este vorba.

"Sunt niște povești simple. În general, după "Fata moșului și fata babei". Cumva finlul e previzibil, întotdeauna sunt protagoniști și antagoniști. Deci sunt niște reguli care nu se încalcă la telenovele. Povestea e mai simplă, nu-ți pune atatâtea probleme. Sunt seriale, telenovele, care sunt un pic mai complexe, Brazilia este specialistă în așa ceva. Nu contează neapărat povestea, pentru că telenovela este jucată de actori și atunci contează cum este jucată telenovela.

Eu nu am făcut niciodată rabat, adică eu nu știu să joc cumva într-o telenovelă și cumva într-un film artistic. Eu am învățat de la profesoara mea Olga Tudorache cum se joacă. Eu am tratat totul cu foarte multă seriozitate, uneori mult prea multă seriozitate. Am fost epuizată de multe ori. Noaptea pregăteam secvențele pentru ziua următoare. Am făcut-o toți din trupa aceea de la țigani și de-aia a avut așa de mare succes.",a declarat Carmen Tănase, în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", difuzată la Kanal D.

Cum a schimbat-o "Flăcărica" pe Carmen Tănase

Carmen Tănase, una dintre cele mai îndrăgite și talentate actrițe din România [Sursa foto: Captură KANAL D]

Marea actriță a României, Carmen Tănase, vorbește chiar despre rolul de succes avut într-o telenovelă românească. "Flăcărica", personajul interpretat în "Inimă de țigan", a învățat-o să mai spună și "nu".

"Da. Eu și aum o regăsesc pe Flacăra în mine. Am jucat-o patru ani. Am învățațt ce bine e să spui nu, nu știam asta. Am învățat să reacționez, atunci când îmi vine. Uneori e bine să reacționezi imediat și să nu mai pierzi timpul. Am învățat că e mai bine uneori să ai gura mai mare decât alții. O iubesc că am învățat de la ea umorul, pentru că avea doza aia de cinism atât cât trebuie, ca să nu fie deranjat. Dra cred că și ea a învățat de la mine. Măsura și mai ales când e vorba de cinism. E bine să fii cinic, dar cu o măsură să nu pici în răutate.", a mai spus Carmen Tănase în emisiunea lui Denise Rifai, de la Kanal d.

