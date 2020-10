Carmen Tanase este trista

Zilele trecute, după ce Bucureștiul a intrat în scenariul roșu și au fost închise teatrele, cinematografele și a fost impusă purtarea măștii de protecție și pe stradă, Carmen Tănase a postat pe pagina sa de socialziare un mesaj dur: ”Opriți-vă, psihopaților, cu panica asta aiurea!”

De altfel, ieșirile sale publice în care își exprima părerile în privința exagerărilor legate de pandemia de coronavirus au făcut ca marea actriță să fie amenințată (VEZI si ce a spus Carmen Tănase după ce a văzut stirea in care ar fi murit intr-un accident)

Și totuși, Carmen Tănase susține că este un om liber, care e normal să-și poată spune părerile așa cum își dorește.

Carmen Tanase vorbeste despre regulile luate anti-COVID

”Cred că este mai mult decât un experiment, cred că este un plan. Adică nu există cineva care stă la butoane și se joacă. Nu, există o ordine bine stabilită a butoanelor, așa cred. Eu tot refuz să-mi fie teamă. Conștientizez că în clipa în care chiar voi fi dominată de frică, partida cu mine este pierdută. Și atunci refuz să-mi fie teamă, dar mă gândesc cu îngrijorare la copii pentru că am realizat că ei sunt ținta acestei lumi noi – ni se tot spune că trebuie să ne obișnuim cu viața această nouă pe care o s-o trăim. Ce înseamnă viața asta nouă?”, spunea Carmen Tănase într-un interviu pentru Mihai Gâdea.

Carmen Tănase, supărată și dezamăgită că oamenii ”înghit orice”

Acum, invitată de Cristi Brancu într-un live pe canalul lui Youtube, Carmen Tănase a mărturisit că a încercat să se comporte cât mai normal în această perioadă.

”Eu nu am stat închisă nicio clipa. Pentru că am o mamă bătrână de care am grijă. Mi-am desfâșurat viața normală cat am putut eu, în condițiile actuale. Am fost la cumpărături, m-am plimbat, m-am întâlnit cu oamenii, când a fost cazul am repetat la teatru. Nu zic că mie nu o să mi se întâmple! Dar ce să facem, să stăm ascunși ca șobolanii sub pat? Trebuie să mergem mai departe! (...) Eu mă străduiesc să mă mențin pe linia de plutire, pentru că sunt alți oameni care depind de mine și dacă eu clachez, s-a terminat cu tot. Mă străduiesc, mă chinui, dar sunt un om trist! Nu mai sunt cum eram, nu mai am cum să fiu cum eram. Faptul că oamenii înghit absolut orice, asta mă sperie foarte tare, nu deciziile luate de cei de la putere”, a spus Carmen Tănase în interviul de pe canalul de Youtube al lui Cristi Brancu.