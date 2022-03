Cărui bărbat din România i-ar da Maurice Munteanu "Bravo, ai stil!": "Este personajul care la ora actuală mă fascinează"

In articol:

Maurice Munteanu face parte de 7 sezoane din juriul "Bravo, ai stil!", una dintre cele mai urmărite show-uri de televiziune din România. Deși emisiunea are scopul de a descoperi cea mai stilată femeie, juratul a fost provocat în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" să numească un bărbat care ar merita acest titlu.

Cărui bărbat din România i-ar da Maurice Munteanu "Bravo, ai stil!"

Maurice Munteanu, fashion editor și jurat în emisiunea "Bravo, ai stil!" [Sursa foto: Captură KANAL D]

Invitat în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", fashion editorul a fost provocat să numească un bărbat din România elegant, stilat, care ar merita să primească "Bravo, ai stil!". Nu este vorba de un artist sau un nume cunoscut în lumea mondenă. Este vorba de scriitorul și publicistul român, Emil Hurezeanu, în prezent ambasadorul României în Austria.

Citeste si: Maurice Munteanu a făcut-o praf pe Viviana Sposub, în platoul "Bravo, ai stil! Celebrities". Reacția tranșantă a vedetei l-a uimit: "Lui îi voi vira banii"

Citeste si: E obligatoriu pentru toţi românii, de pe 14 martie 2022. Anunţul oficial a fost făcut- bzi.ro

"Emil Hurezeanu. Este personajul care la ora actuala mă fascinează.

Maurice Munteanu, despre stilul vestimentar al româncelor

Îmi place să-l urmăresc, mi se pare că are un umor teribil, mă face să râd și asta e o chestie foarte importantă pentru mine. Arată așa cum ar trebui să arate un bărbat de vârsta lui, cu preocupările lui. I se citește pe față absolut tot ce a trăit, tot ce trăiește, are un tip de eleganță interbelică pe care o găsesc seducătoare. Și atunci, da, cred că Emil Hurezeanu este câștigătorul.",a spus Maurice Munteanu în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Maurice Munteanu, interviu maraton la "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură KANAL D]

Juratul de la "Bravo, ai stil!" nu este încântat de felul în care se îmbracă româncele, însă tânăra generație dă semne bune din punct de vedere vestimentar.

Citeste si: Totul despre Maurice Munteanu- nume real, vârstă, zodie, studii, iubit și multe altele

"Nu cred că le putem acuza de chestia asta în mod direct, deși îmi aduc aminte de ținutele superbe de seară pe care le purta mama. Este o serie de fotografii pe care le am acasă cu ea purtând rochii de seară, de când eu aveam 2,3 ani, de la petreceri, revelioane. Cred că e o chestiune care ține de educație, de un simț estetic pe care și tu trebuie să-l cultivi în permanență. Dar să ne gândim totuși ce s-a întâmplat în '47 când au venit comuniștii, a curmat de o manieră foarte agresivă acel curs firesc al vieții. Și atunci sigur că nu-i putem acuza pe acești oameni direct că nu au ajuns la un anumit tip de rafinament.

Să ne amintim câte sute de ani au înaintea noastră francezii, de exemplu. Deși dacă mă uit la noua generație aș spune că am recuperat acest timp rapid.(...) Văd în permanență copii de 17, 18, 19 ani care arată ca oriunde, ca la Londra, ca la Paris, ca la Berlin. E o chestie pozitivă și un semn bun, că am recuperat acest timp distrus cumva de Comunism. Moda are strict legătură cu ce ni se întâmplă în plan spiritual, politic, social. Româncele au început să se îmbrace din ce în ce mai bine, dar există foarte multe sincope în continuare.", a declarat Maurice Munteanu în cadrul emisiunii "40 de întrebări cu Denise Rifai", difuzată în fiecare duminică, la Kanal D.