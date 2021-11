Cât a primit Jean de la Craiova de la Cristi Borcea pentru maneaua dinamoviștilor. I-a făcut reducere că era suporter. Dezvăluiri în premieră

In articol:

Un dintre piesele cunoscute ale lui Jean de la Craiova este cea dedicată câinilor roșii. În 2007, Cristi Borcea l-a rugat pe artist să compună o piesă de campion.

Cât a primit Jean de la Craiova de la Cristi Borcea pentru maneaua dinamoviștilor

Jean de la Craiova, invitat la "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură KANAL D]

În 2007, toți dinamoviștii știau versurile piesei compuse special de Jean de la Craiova:

"Vine, vine Borcea cu spartanii

Fug toți miliardarii

Vine, vine Borcea să ia cupa să distrugă Europa.

Vine, vine Borcea cu spartanii

Și distruge toți dușmanii

Și mai are acum un singur dor, Liga Campionilor."

Citeste si: Jean de la Craiova, ținta hackerilor! Ce sumă uriașă de bani i-a fost luată artistului: ”Nu știu cum s-a întâmplat”

Citeste si: Benone Sinulescu și-a făcut testamentul încă din... Iată cine va moșteni întreaga avere: "Avem familii mari"- bzi.ro

Maneaua a fost compusă la cererea finanțatorului Cristi Borcea, care l-a plătit pe Jean de la Craiova pentru această dedicație.

"Când primeși o comanda plătești. A fost nu mult, dar a fost. Nu e zgârcit, dar fiind și eu înfocat, suporter, nu puteam să-i spun atât vreau. Cred că i-ar trebui o melodie cât mai curând și echipei actuale, poate le poartă noroc. Un imn să-i îndemne și o să vezi că intră să joace în Champions League. Ceva, ceva mi-a dat, dar cred că a fost frumoasă melodie, le-a plăcut, le-a purtat noroc.

Am fost întrebat cu ce echipă țin, cu echipa Națională. Să fii român din cap până în picioare!", a declarat Jean de la Craiova în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Citeste si: VIDEO! Se vede ca Jean de la Craiova a castigat “Dansez pentru tine”! Uite ce lectii le da celor mai frumoase fete la “Revelionul Kanal D”!

Jean de la Craiova a compus și "Loto maneaua"

Jean de la Craiova [Sursa foto: Captură KANAL D]

Jean de la Craiova este un cântăreț care a pus în versuri și plăcerile sale. Este un împătimit al jocurilor de noroc, dar spune că nu este dependent. În 2007, de supărare că nu a câștigat la Loto, a compus "Loto maneaua". De-a lungul anilor în presă s-a scris că a pierdut sume mari de bani la jocurile de noroc. În emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", Jean de la Craiova a vorbit sincer și despre acest viciu.

Citeste si: VIDEO| Avem “dovada” ca lui Jean de la Craiova ii plac bunaciunile! Manelistul, inconjurat de dansatoare orientale care se unduiesc pe langa el! Totul se intampla intr-un videoclip filmat acum 6 ani!

"Nu sunt dependent. Acum nu am mai intrat că sunt resticții. Înainte preferam să merg să mă relaxez, decât să merg în club sau in alt loc. Cu pierderile... eu am fost calculat. Eu plecam cu o sumă, dacă câștig bine, dacă nu ăștia sunt. Am pierdut și 30 de milioane. Mă relaxam acolo. Cu nasul Oneata, el nu a jucat niciodată păcănele. El juca cazino si nu mă puteam apropia de jocurile lor. Acolo trebuie să fii barosan. Eu aveam o sumă cu care mergeam, nu mă duceam să mă împrumut, cum se mai întâmplă. Dependent nu sunt, că trebuie să fiu un om echilibrat și cu capul pe umeri.", a declarat artistul.