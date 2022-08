Cât ar fi fost plătiți agresorii Sorinei Guță. Manelista se teme pentru familia ei: „Să știți că fug din casă!”

In articol:

Sorina Guță primește lovitură după lovitură! După problemele grave de sănătate cu care se confruntă, aceasta a trecut, din nou, printr-o situație neprevăzută, care ar fi putut să-i pună viața în pericol. Mai multe persoane au intrat în locuința artistei, în toiul nopții, atacându-i familia.

Mai mult decât atât, fosta parteneră de viață a lui Nicolae Guță susține că a trăit scene desprinse parcă din Vestul Sălbatic, fără ca măcar să se gândească la ceea ce ar fi putut să i se întâmple, atunci când mai multe persoane i-au atacat familia, chiar în propria casă.

Mai multe persoane înarmate cu pumnale au intrat în casa Sorinei Guță

Sorina Guță a trecut prin clipe de coșmar, asta după ce mai multe persoane înarmate au intrat în locuința sa, în toiul nopții, și l-au bătut pe unul dintre nepoții artistei.

Cântăreața nu a dezvăluit care ar fi fost motivul pentru care s-a petrecut incidentul, însă a specificat că atacatorii erau înarmați cu pumnale în momentul când au pătruns în locuință.

„Ieri l-au chemat la mall și au venit trei sportivi criminali, tatuați, dintr-o dată, cu pumnale, l-au nenorocit pe nepotul meu, pe cumnatul meu, mai e un băiat care a fost cu nepotul meu. (…) Azi noapte au intrat, la ora 2.00, peste noi în casă, am dus copiii minori din casă la oameni, la străini, la vecini. Astăzi nu mai ținem niciun copil în casă”, a declarat Sorina Guță, pentru un post TV.

Mai mult decât atât, manelista acuză poliția din Timișoara, asta pentru că organele legii nu s-au implicat deloc în acest caz, simțindu-se lipsită de apărare. De asemenea, Sorina este îngrijorată și nu știe la cine mai poate apela pentru soluționarea acestei situații. Artista ar fi aflat că agresorii ar fi fost plătiți sume mari pentru a îi ataca familia.

„Nu îi ia organele de Poliție. Au intrat peste noi în casă și ne-am ascuns și am fugit. A pus o sumă de bani (n.r o familie) am înțeles 9, 10 mii, au plătit. Să știți că fug din casă! Nu se lasă până nu ne ia și fetele minore din casă și le duce în pădure. Sunt dovezi și martori. Poliția din Timișoara e coruptă. Am cerut protecția Poliției, nu vine nimeni”, a mai declarat artista.

Sorina Guță