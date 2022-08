Ce se întâmplă cu Sorina, fosta iubită a lui Nicolae Guță? Trebuia să fie operată, dar medicii din Turcia au luat o decizie radicală. Ce i-au găsit în sânge?

In articol:

Au apărut noi detalii despre starea de sănătate a Sorinei, fosta iubită a lui Nicolae Guță. Artista nu a reușit să-și rezolve încă problemele de sănătate, iar starea ei este în continuare una critică.

Chiar ea a dezvăluit recent, în cadrul unei emisiuni TV, motivul pentru care medicii au decis să nu o opereze momentan.

Sorina: "N-am avut oxigen destul în plămâni și în sânge!"

Sorina a reușit să strângă, într-un final, suma necesară pentru efectuarea operației de care avea nevoie, însă, din păcate, nu își va putea rezolva problemele de sănătate prea curând. Fosta iubită a lui Nicolae Guță a dezvăluit că medicii din Turcia i-au făcut mai multe investigații cât timp a stat internată și au ajuns la concluzia că nu o pot supune momentan unei intervenții chirurgicale, pentru că riscurile ar fi prea mari: "Eu îi mulțumesc bunului Dumnezeu că mă simt mult mai bine decât am fost, am fost la turci, am stat internată 6-7 zile în spital, mi-au făcut toate investigațiile și au ajuns la concluzia că nu mă pot opera, că am avut saturația foarte mică, 74, am avut tensiunea foarte scăzută, n-am avut oxigen destul în plămâni și în sânge.", a declarat Sorina, în cadrul unei emisiuni TV.

"Mi-au dat un tratament"

Sorina a mărturisit că doctorii au decis să îi prescrie pentru început un tratament. Ulterior, în funcție de cum se va simți, fosta iubită a lui Nicolae Guță se va întoarce în Turcia, pentru operație: "Mi-au dat un tratament, mi-au zis că nu-și asumă riscul să mă opereze, că s-ar putea să nu mă mai trezesc, mi-au dat un tratament, la urmă a intrat la ei Ramadanul și mi-au dat tratament de 2-3 săptămâni.

M-au trimis acasă, în România, și mi-au zis că mă sună ulterior pentru operație. În 9 zile maxim sper să mă sune și să mă duc înapoi pentru operație. Valva principală de la inimă și care pompează sângele și duce oxigenul în plămâni e distrusă, trebuie schimbată valva principală.", a adăugat Sorina.