Cât câștigă Alina Ceușan din afacerile pe care le deține. A fost nevoită să facă sacrificii pentru veniturile pe care le are acum

In articol:

Alina Ceușan este unul dintre cei mai apreciați influenceri din țara noastră. Aceasta se poate mândri cu un număr impresionant de urmăritori pe rețelele sociale, care îi sunt alături mereu. Blondina a intrat în atenția și mai multor oameni după ce a participat la o celebră emisiune de tip concurs, alături de prietena sa, Carmen Grebenișan.

Citește și: Cum arată plaja din România unde Alina Ceușan și-a dus copilul în vacanță. Cât costă o noapte de cazare în hotelul de la Eforie Sud| EXCLUSIV

Cât câștigă Alina Ceușan din firmele pe care le deține

Influencerița este proprietara mai multor firme de haine care îi aduc annual o sumă mare de bani. Anul trecut, aceasta a încasat 1.929.718, echivalentul la aproximativ 390.000 de euro. Venitul cel mai mare a fost de 718.260 de lei, pentru una din firme.

Frumoasa vedetă Alina Ceușan [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Ce trebuie să ai în portofel de Sfântul Andrei 2022? Vei avea noroc la muncă tot anul- kfetele.ro

Citeste si: Și-a cumpărat vechimea în muncă cu o sumă uriașă. Femeia din Iași care a făcut asta a muncit în străinătate- bzi.ro

Anul acesta, vedeta a dezvăluit că se așteaptă la venituri la fel de mari ca și în anul precedent, deoarece afacerea este în creștere.

„Business-ul merge bine, suntem în creștere, ceea ce mă bucură. Suntem acolo zi de zi. Muncim și nicio zi nu este ușoară, însă, finalul de an vine cu foarte multe satisfacții. Eu mă ocup de direcția artistică”, a declarat Alina Ceușan.

Citește și: Alina Ceușan a trecut printr-o intervenție estetică. Primele fotografii cu frumoasa blondă după operație e

Sacrificiile pe care influencerița a trebuit să le facă

Pentru ca business -ul să meargă așa cum își dorea, frumoasa blondină a trebuit să facă și sacrificii. Aceasta a declarat că pentru a menține o firmă este nevoie de un capital mare și a sfătuit oamenii care vor să își facă propria lor afacere să fie pregătiți să facă și anumite lucruri mai puțin plăcute.

„Cred că cel mai important lucru de ținut minte atunci când cineva își dorește să înceapă o afacere în zona de fashion este faptul că, în primul rând, este nevoie de un capital mult mai mare decât lumea își închipuie. Apoi este vorba de foarte multă perseverență și câțiva ani de muncă intensă pentru a pune un brand pe piață. Aceștia trebuie să acționeze în primul rând, just do it. Dar și să se întrebe ce lipsește din această industrie și care este acel element de noutate cu care pot veni ei. Să înțeleagă că lucrurile bune vin în timp cu foarte multă atenție la detalii și, poate că, de cele mai multe ori vei avea de făcut lucruri mai puțin plăcute când vine vorba de business. Toate sunt foarte importante pentru evoluția ta ”, a adăugat vedeta, potrivit Fanatik.