Cât câștigă, de fapt, Dorian Popa într-o singură lună? Unii oameni nici măcar nu îndrăznesc să viseze la o așa sumă de bani: „Să moară dușmanii”

In articol:

Dorian Popa este unul dintre cei mai urmăriți artiști. Acesta a devenit cunoscut pentru rolul principal dintr-un serial dedicat adolescenților care a avut foarte mult succes în urmă cu câțiva ani. După ce proiectul din care a făcut parte a luat sfârșit, vedeta nu a renunțat la pasiunea sa pentru artă și a mai jucat alte câteva roluri în seriale cunoscute.

Nu a lăsat, însă, nici muzica și a continuat să lanseze melodii de succes alături de alți cântăreți celebri de la noi.

Citește și: Dorian Popa va ajunge pe masa de operații. Artistul a spus totul despre problemele cu care se confruntă: ,,S-au rupt 3 dintre cele 4 ligamente”

Artistul a muncit foarte mult de-a lungul timpului, iar acum începe să culeagă toate roadele. Acesta a mărturisit că în mod normal câștigă undeva la 70.000 sau 80.000 de mii euro, iar în lunile mai puțin bune ajunge să aibă în cont undeva la 40.000. În urmă cu puțin timp, vloggerul și-a achiziționat un bolid de lux pe care a dat 300.000 de euro, iar acum își dorește să își mai cumpere o altă mașină de două ori mai scumpă.

Citeste si: O fetiță româncă, rănită grav pe o pârtie de schi din Bansko și transportată de urgență la București- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

„Fac 40.000 în cea mai proastă lună. Cea mai bună între 70.000 și 80.000 de mii de euro. Să moară dușmanii! Eu sper ca anul viitor să dau avansul, și probabil într-un an jumătate, doi, să și ajungă. Vreo 600.000 o să fie mașina”, a declarat artistul, potrivit antenastars.ro.

Cântărețul Dorian Popa [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Dorian Popa, în cârje pe Instagram: ”Facem un RMN și vedem ce urmează” Ce a pățit artistul, în miez de noapte

Citeste si: „Ia copiii.” Ce a apărut pe contul lui Răzvan Miheț, după ce a mers în weekend să își vadă copiii! Ce a aflat tânărul de la prietenii săi despre soția sa, Oana Matache, și despre iubitul acesteia- kfetele.ro

Citeste si: Urări de 8 Martie 2023: Mesaje şi felicitări superbe pentru femeile dragi- mama, iubită şi soţie. "La mulți ani!”- stirilekanald.ro

Citeste si: Cum a reacționat Clara Chia Marti când a fost întrebată dacă Pique încă o mai caută pe Shakira- radioimpuls.ro

Dorian Popa a intrat în lumea imobiliarelor

Cum domeniul artistic nu era suficient pentru energia de care vedeta dă de fiecare dată dovadă, acesta a intrat și în domeniul imobiliarelor. A investit foarte mulți bani și a devenit proprietarul unui cartier de case în Domnești, județul Ilfov. Recent, Dorian Popa a declarat că o locuință mobilată complet atinge suma de 200.000 de euro.

„Casele valorează 200.000 de euro la momentul actual, dar am spus și pe YouTube că în cazul în care euro continuă această cădere istorică, este posibil ca dorința mea să fie aceea ca ale mele imobile să rămână la suma de 1 milion de RON, valoarea a 200.000 de euro atunci când le-am calculat eu la preț business wise. Ele sunt complet echipate, nu înseamnă porumbei și perle „a la dezvoltatorii clasici”. Nu! Sunt complet echipate în sensul că ai mei clienți vor primi televizoare, mașini de spălat, bucătării complet echipate. Am cei mai tari colaboratori în materie de mobilier și materiale de construcții, motiv pentru care, colaborarea mea fiind alături de ei și pe tip de promo, am reușit să obțin niște prețuri cu care nu am dorit să-mi maximizez profitul, ci să ofer clienților mei o calitate la un preț cât mai mic posibil. Eu zic că profitul poate să vină în timp, nu trebuie să fim lacomi”, a spus cântărețul, conform Spynews.