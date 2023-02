Dorian Popa, acuzat că ar fi cerut bani în plus unei familii cazate în garsoniera sa, după cutremurul din Turcia. Cum se apără acum artistul: ”Oamenii cred că ar trebui să închizi ochii”

In articol:

Cutremurul devastator din Turcia a făcut ca multe familii să părăsească țara și astfel o mamă cu trei copii a ajuns în România.

Femeia a fost ajutată de un tiktoker celebru să vină în țara noastră, ba chiar, a și cazat-o în garsoniera deținută de Dorian Popa.

Citește și: Iubita lui Dorian Popa a fost implicată într-un accident. Aceasta a povestit tot pe rețelele de socializare: ,,Vina nu-mi aparține”

Dorian Popa, acuzat că ar fi cerut bani în plus unei familii cazate în garsoniera sa, după cutremurul din Turcia [Sursa foto: Facebook]

Dorian Popa face lumină în scandalul în care este implicat

Totul a decurs ok până în momentul în care mama și copiii au părăsit imobilul vedetei, căci atunci, spune ea, a fost pusă să plătească bani în plus.

Citeste si: Primele reacții după imaginile cu actrița Cansu Dere în viață, după cutremur. Fanii sunt revoltați: ”Nu e ea”- kanald.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Transilvania și o parte din Banat, cele mai sigure zone din România în caz de cutremur. Gheorghe Mărmureanu, mesaj pentru români- stirilekanald.ro

Concret, ar fi vorba de suma de 20 de euro pentru ceea ce au consumat, spune ea, în timp ce Dorian Popa schimbă termenul cu ”furat și distrus”.

Mai mult decât atât, artistul spune că nu el le-a cerut bani, ci persoana pe care a desemnat-o să se ocupe de închirierea garsonierei sale și în serviciile căreia are mare încredere.

”Eu am pe cineva care se ocupă de această garsonieră, pentru că, evident, nu aș putea să am timp să mă ocup eu. Persoana care se ocupă este extrem de educată, iar mesajul pe care l-a trimis acestor clienți a fost cât se poate de diplomat. Da, într-adevăr, sunt unii clienți care, în urma lor, lasă uragan, dar asta nu este treaba mea și nu pot să schimb omenirea. Cei care lucrează în domeniul hotelier sunt absolut sigur că mă înțeleg foarte bine. Nu puține au fost materialele în presă, dar și la TV, vis-a-vis de distrugerile pe care oamenii le lasă în urmă. Eu nu am contact cu clienții, pentru că nu este normal, am încredere totală în cel care se ocupă”, a declarat Dorian Popa, conform Spynews.

Citește și: VIDEO| Dorian Popa, deranjat de o femeie care l-a rugat să-i schimbe bani în aeroport! Motivul pentru care nici nu a vrut să stea la discuții cu ea: "Doamnă, vă rog, ca să nu chemăm paza!"

Citeste si: Vești de ultimă oră! Unde a fost găsită actrița Cansu Dere din Infidelul, după ce a fost dată dispărută de către fanii săi!- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO "Cum e posibil să își lase copilul așa în ploaie?" Pique, acuzat de neglijență în legătură cu cei doi copii ai săi, Sasha și Milan- radioimpuls.ro

Totodată, el spune că știe de existența cererii sumei de 20 de euro, pe care o consideră modică având în vedere că femeia și copiii ei au lăsat un dezastru în urma lor, dar și pentru ceea ce i-au furat din locuință.

De asemenea, Dorian Popa consideră că, deși nu duce grija banului, nu trebuie să închidă ochii când cineva își bate joc de munca lui, indiferent de situație, căci investiția în garsonieră l-a costat zeci de mii de euro.

”Omul mi-a spus care au fost daunele, având în vedere costul unor astfel de daune pe platformele pe care este închiriată garsoniera sunt mult mai mari, băiatul a considerat că suma de nici mai mult, nici mai puțin, de 20 de euro, pentru distrugerile pe care ei le-au făcut, pe lângă ceea ce au furat. Ei au furat niște lucruri, le-au spus doar pe acelea, și am înțeles că eu, în urma furtului, trebuia să le trimit niște flori. Oamenii cred că dacă ai bani trebuie să închizi ochii la toate lucrurile rele care se întâmplă în jurul tău. Eu nu consider așa ceva. Îmi pare rău că oamenii au ajuns să fure hârtie igienică și produse de curățat pardoseala, eu am făcut acea garsonieră cu tot sufletul meu, iar suma investită acolo a fost 60.000 de euro, doar pentru renovare”, a mai explicat artistul.