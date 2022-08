In articol:

Cât câștigă Larisa Drăgulescu din Onlyfans. Femeia este una dintre vedetele din România care a decis să-și deschidă un cont de Onlyfans și se bucură acum de roadele obținute. Dacă sunteți curioși să aflați câți bani câștigă Larisa din această rețea, citiți în continuare.

Cât câștigă Larisa Drăgulescu din Onlyfans

Larisa Drăgulescu nu s-a ascuns niciodată după degete și a recunoscut în spațiul public în ce domenii activează sau ce planuri de viitor mai are. Printre declarațiile publice s-a strecurat și faptul că Larisa face Onlyfans și că sumele câștigate nu sunt deloc modeste. Fosta soție a lui Marian Drăgulescu a acordat mai multe interviuri în ultimele luni și a povestit despre felul în care se întreține în prezent.

Vedeta știe să-și pună corpul deosebit în valoare și s-a gândit să se înscrie pe această platformă unde urcă mai multe poze sexy și abonații plătesc un abonament lunar pentru a avea acces la conținut. Deși a primit multe mesaje de critică și hate, modelul Onlyfans nu s-a arătat deloc afectată, întrucât sumele vorbesc de la sine și că este conștientă că îi face pe bărbați să se simtă bine.

Larisa Drăgulescu câștiga sume colosale din Onlyfans [Sursa foto: https://www.instagram.com/dragulescubeautyspa/?hl=en]

Fosta soție a celebrului gimnast face între 5000 și 10.000 de euro pe lună din abonamentele Onlyfans.

"Am fost surprinsă să văd că am mulți fani. Mii, dar prefer să păstrez pentru mine numărul lor exact. Vă pot spune doar că am avut surpriza plăcută să constat că sunt prezentă în multe țări. Pe acel site pot să postez cam orice. Nu e un videochat, cum mai spun unii. Pot pune acolo cam orice îmi trece prin minte, fiindcă cenzura nu funcționează în același fel ca pe alte rețele. Una peste alta, în funcție de numărul de fani și de ideile tale puse în practică, ești plătită. Eu primesc bani aproape zilnic. Nu pot să vă spun o sumă exactă, dar pot spune că au existat luni cu 5.000 de euro sau altele în care am fost plătită dublu, adică 10.000 de euro. Pentru fiecare bănuț câștigat, plătesc impozite statului. Ca atare, aproape jumătate din încasările mele se duc pe impozite. Dar nu mă plâng”, a declarat Larisa Drăgulescu.



Cu toate că sumele lunare sunt uriașe, Larisa Drăgulescu plătește destui bani la impozitul de stat. Femeia a povestit că este la curent cu toate legile referitoare la platforma pentru adulți și că niciodată nu a avut probleme din cauza declarării veniturilor din Onlyfans. Larisa Drăgulescu nu a oferit o sumă exactă pe care o plătește la stat, însă a declarat că aproape jumătate din câștiguri se duc pe impozitări.

Vedeta și fostul ei soț au divorțat acum 15 ani, iar femeia a fost nevoită să se întrețină pe ea și pe copii. Astfel, Larisei nu i-a fost rușine să povestească că a lucrat în Germania și Dubai, iar după ce l-a cunoscut pe actualul ei soț s-a întors în România și a decis să activeze pe Onlyfans.

Larisa Drăgulescu nu este singura vedetă din România care are profil pe această rețea

Platforma pentru adulți a devenit rapid cunoscută în România și tot mai multe persoane aleg să-și creeze un cont și să producă bani din această activitate. Creatorii de conținut postează ori de câte ori vor pe zi, poze sau videoclipuri, își setează o anumită sumă lunară pe care abonații o vor plăti la abonament și iată cum conturile bancare înfloresc. Larisa Drăgulescu nu este singura personalitate publică din România care face Onlyfans, un cântăreț cunoscut fiind unul dintre acești creatori de conținut.



Mihai Trăistariu. Abonamentul lunar pentru persoanele care vor să vadă pozele lui Mihai Trăstariu trebuie să plătească 5 dolari.

Emy Alupei. Cântăreața de muzică trap nu se încurcă cu activitatea din Onlyfans, Emy hotărând prețul unui abonament la 25 de dolari pe lună.

Diana Onișor. Femeia s-a lansat și s-a făcut cunoscută pe TikTok unde are zeci de mii de urmăritori. Diana își pune în evidență corpul și oferă abonaților poze spectaculoase la 10 dolari pe lună.

Bia Khalifa. Fosta iubită a lui Dani Mocanu și Sișu Tudor este creatoare de conținut pe platforma de adulți unde postează o mulțime de poze și videoclipuri delicate. Abonații ei plătesc 4 dolari pe lună.





sursă: bzi.ro