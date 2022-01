Cât costă asigurarea RCA în 2022. Prețul s-a majorat din ianuarie

In articol:

Prețul RCA a suferit o creștere considerabilă la începutul noului an, acest fapt fiind influențat de falimentul City Insurance. Iată care este noul preț RCA, dar și ce sumă plătesc șoferii pentru o poliță pe 6 luni!

Ce sumă plătesc șoferii pentru o poliță pe 6 luni

Asigurarea de Răspundere Civilă Auto este o asigurare obligatorie, prin intermediul căreia, șoferii pot circula cu automobilele pe drumurile publice. Conform legii, în urma unui potențial accident, eventualul prejudiciat este beneficiarul sumei de bani plătită de persoana care a provocat incidentul la o firmă de asigurare auto. Cu alte cuvinte, RCA-ul reprezintă o despăgubire a șoferului care nu a greșit în trafic.

Noul preț RCA în ianuarie 2022. Ce sumă plătesc șoferii pentru o poliță pe 6 luni [Sursa foto: PixaBay]

La începutul anului 2022, din pricina falimentului dat de una dintre cele mai mari firme de asigurări, s-a atins punctul critic al pieței RCA. Astfel că, acest eveniment a dus la o creștere bruscă a prețurilor polițelor, iar asiguratorii sunt conștienți de preluarea unui mare risc. Totodată, unii asiguratori au ajuns la prețuri duble, ba chiar triple. Suma pe care șoferii sunt nevoiți să o plătească pentru o poliță pe 6 luni a ajuns la peste 1.100

de lei. Înainte de problemele cu care s-a confruntat City Insurance, cel mai mic preț oferit de asiguratori cobora chiar sub 500 de lei.

Șoferii sub 30 de ani sunt taxați și mai mult la RCA 2022

O bună parte din jucătorii de pe piață consideră că noua creștere RCA 2022 este modalitatea prin care piața încearcă să se echilibreze în direcția posibilității companiilor de a acoperi riscul asigurat. Asta având în vedere dauna combinată de peste 100%, lucru care aduce pierderi pentru asiguratori.

Afectați de noul preț RCA sunt și șoferii sub 30 de ani, care vor fi taxați și mai mult în acest an: „În categoria 1.801 – 2.000 cmc, șoferii sub 30 de ani au un tarif de referință de 1.628 lei, comparativ cu 1.605 lei în martie 2021 și 1.523 lei în aprilie 2020. Pentru același tip de vehicule, șoferii cu vârsta cuprinsă între 31 – 40 ani au tariful RCA de 1.036 lei, față de 1.031 lei în martie 2021 și 1.035 lei în aprilie 2020.

Proprietarii de vehicule cu cilindree între 1.401 – 1.600 cmc și vârsta cuprinsă între 31 și 40 de ani înregistrează o creștere la 831 lei, de la 824 lei în martie 2021 și 832 lei în aprilie 2020.”, arată promotor.ro, după cum notează playtech.ro

Sursă: playtech.ro

