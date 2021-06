Cât de importantă este vitamina A în organism și care sunt alimentele bogate în aceasta

Vitamina A în organism [Sursa foto: PixaBay] 16:51, iun 18, 2021 Autor: Anastasia Rebeca

In articol:

Vitamina A are cu un rol esențial în organismul uman și este asimilat sub forma de retinol. Consumată în cantități recomandate, aceasta, asigură o bună funcționare a întregului corp și are efect antioxidant.

Efectele benefice a vitaminei A

Vitamina A joacă un rol important pentru menținerea sănătății pielii, mentinând-o strălucitoare, fără riduri sau alte semne ale îmbătrânirii. Reprezintă un puternic antioxidant, care vine în ajutorul sistemului imunitar și ajuta la vindecare în cazul unor infecții sau inflamații.

Vitamina A este una dintre cele mai importante vitamine pentru organism, din mai multe motive, precum:

întărește sistemul imunitar și ne ajută împotriva virusurilor

stimulează formarea de celule albe care intră în componența sistemului imunitar

susține sănătatea ochiilor, prevenind inflamarea acestora și diminuând riscul apariției cataractei și glaucomului.

îmbunătățește vederea nocturnă și te ajuta să distingi corect culorile

previne/ameliorează apariția sindromului de ochi uscat

susține sănătatea dintiilor

are efect regenerator și ajută la regenerarea cicatrilor, rănilor, arsurilor

susține sănătatea unghiilor.

Efectele benefice a vitaminei A asupra părului și pielii

Efectele vitaminei A, consumată în cantități recomandate, se văd și la exterior. Oferă părului strălucire, iar pielea este regernerată, ajutând la regenerarea cicatricilor, ranilor, arsurilor și altele, precum:

echilibrează supraproducția de keratina din foliculi și reduce excesul de sebum, fiind un aliat în lupta cu acneea

vitamina A, numită și vitamina care șterge ridurile, are efect antirid și contine cantități mari de beta-caroten și retinol, iar consumul regulat reduce ridurile de expresie, stimulează formarea de collagen și previne îmbătrânirea prematură

înlătură petele pigmentare

reduce aspectul vergeturilor și ajută la regenerarea celulelor, conferind pielii un aspect sănătos și catifelat

oferă un scalp sănătos, reduce excesul de sebum la nivelul scalpului și previne uscarea acestuia

previne deteriorarea firului de păr și păstrează strălucirea acestuia.

ameliorează simptomele de păr uscat;

previne apariția mătreții.

Care sunt alimente bogate în vitamina A

Doza recomandată de vitamina A este de 900 mcg pe zi pentru bărbații și 700 mcg pentru femei. Cel mai indicat mod de a beneficia de efectele vitaminei în organism este consumarea alimentelor bogate în această vitamină.

Ficat

Ficatul conţine cantităţi mari de vitamina A şi vitamina B12 și ajută la prevenirea şi combaterea anemiei şi a oboselii. Conţinutul crescut de vitamina A este un antioxidant cu un rol important în dezvoltare, întărirea sistemului imunitar, îmbunătăţirea vederii şi a fertilităţii.

Gălbenuşul de ou

Gălbenuşul de ou este o sursă excelentă de carotenoizi, luteină şi zeaxantină, care previne tulburările de vedere, precum cataracta şi degenerescenţa maculară cauzată de vârstă. De asemenea, acesta este bogat în acid folic, cu rol important în dezvoltarea normală a creierului şi menţinerea memoriei.

Legume

Cartofi dulci, ardeiul roșu, salată verde, spanac, broccoli, castraveți, dovleac și pătrunjelul au un conţinut ridicat de vitamina A şi calciu, precum şi fier. De asemenea, legumele verzi sunt surse excelente de antioxidanţi, care ajută la combaterea cancerului. Morcovii încetinesc procesul de îmbătrânire, iar dovleacul este esenţial pentru vedere, siluetă şi sănătatea inimii.

Fructe

Pentru un conținut cât mai mare de vitamina A putem consuma caise, papaya, mango, pepene galben, prune și portocale. Fructul papaya, numit şi fructul îngerilor, protejează corpul de boli şi are un gust foarte bun, iar pepenele galben şi caisele luptă cu bacteriile cauzatoare de acnee.