Care sunt alimentele bogate în vitamina D și ce beneficii are „vitamina soarelui” pentru organism

23:30, iun 11, 2021

Care sunt beneficiile vitaminei D

Fortifică sistemul imunitar

D, cunoscută și ca „vitamina soarelui”, este esențială pentru funcționarea optimă a organismului, și desi este asociată în mod tradiţional cu sănătatea oaselor, unele studii arată faptul că rolul său în organismul uman este mult mai complex.

Răceala şi gripa apar atunci când sistemul imunitar nu funcţionează corespunzător. Vitamina D stimulează producerea de peptide specifice în leucocitele din sânge şi în celulele epiteliale ale tractului respirator, ce luptă împotriva infecţiilor şi protejează plămânii.

Creşte puterea oaselor

Vitamina D ajută la absorbţia calciului la nivelul intestinului şi la menţinerea unor nivele optime de calciu şi fosfor, care să permită mineralizarea normală a oaselor.

Îmbunătăţeşte sănătatea creierului

Este necesară pentru creşterea şi remodelarea oaselor, proces ce are loc pe parcursul întregii vieţi. Nivelul redus al vitaminei D este asociat cu o masă osoasă redusă, principalul motiv de apariție a osteoporozei.

Potrivit cercetărilor, 90% din persoanele afectate de Alzheimer au niveluri reduse de vitamina D. În urma unui studiu clinic, s-a observat că femeile cu un aport mare de vitamina D era mai puțin pedispusă să fie afectată de Alzheimer.

Previne bolile autoimune

Bolile autoimune sunt cele în care corpul şi sistemul său imunitar sunt stimulate să atace ţesuturile sănătoase din organism, fapt ce în condiţii normale nu s-ar întâmpla. Vitamina D este un modulator al sistemului imunitar, iar persoanele care doza recomandată de vitamina D în fiecare zi au un risc cu 40% mai mic de dezvoltare a unei afecţiuni autoimune.

Totodată, efectele imunomodulatoare ale vitaminei D pot conduce la reducea riscului apariţiei sclerozei multiple şi a bolii Chron.

Reduce riscul apariţiei diabetului

Vitamina D sprijină absorbţia calciului, prevenind şi vindecând rahitismul şi osteomalacia. Potrivit unui studiu, persoanele cu un nivel redus de vitamina D au şanse mai mari de a dezvolta diabet, indiferent de masa corporală.

Alimentele bogate în vitamina D

Peștele-spadă

Acest pește alb este extrem de bogat în vitamina D. Este slab în calorii, însă conține foarte multe proteine și grăsimi sănătoase. De asemenea, este extrem de ușor de preparat, puteți încerca să îl gătiți la cuptor cu legume și cu siguranță veți avea o cină delicioasă.

Somonul, bogat în vitamina D[Sursa foto: PixaBay]

Somonul

Somonul este un alt pește foarte bogat în Vitamina D. S-a demonstrat că somonul sălbatic conține cu 25% mai multă vitamina D decât somonul din crescătoriile specializate.

Sucul de portocale

Sucul de portocale vă oferă cantitatea necesară de vitamina D. Puteți fie să consumați un pahar de suc de portocale dimineața, fie să adăugați acest suc ca dressing pentru salatele favorite. Acest suc conține pe lângă vitamina D și vitaminele A și C, potasiu, fibre, tiamină și acid folic.

Laptele

Laptele este o sursă bogată de vitamină D, calciu, fosfor și riboflavină. De asemenea, și iaurtul sau brânza este o sursă de vitamina D şi conţine probiotice, bacterii sănătoase care se găsesc în mod natural în flora intestinală. Aceste alimente ajută la îmbunăţirea funcţiei sistemului imunitar prin aportul de vitamina B6 şi la reducerea simptomelor de răceală.

Gălbenușul de ou

Galbenușul de ou este unul dintre puținele alimente naturale care conține vitamina D. Pe lângă această vitamină mai găsiți și vitamina A, D, E si K. În plus, galbenușul are mai mult calciu, cupru, fier, magneziu, fosfor, seleniu și zinc decât albusul. Mai exact, acesta conține mai mult de 90% de calciu, fier, fosfor, zinc, vitamina B1, vitamina B6 și vitamina B12 și 89% de vitamină B5. În timp ce albușul conține sub 90% din valoarea vitaminelor.

Ciupercile

Ciupercile sunt bogate în vitamina D şi sunt o sursă indispensabilă de proteine, în special pentru vegetarieni. Se pot consuma sub orice formă pentru că vitaminele din acest aliment nu se vor pierde ci, din contră, vor fi mai uşor de asimilat de către orgasnim.

Ciupercile, bogate în vitamina D[Sursa foto: PixaBay]