Cât de sărac e de fapt Mădălin Voicu! A pierdut pensia de 9.400 de lei și stă în casa mamei lui VIDEO

Deși a fost parlamentar timp de 5 mandate, declarațiile de avere ale lui Mădălin Voicu sunt extrem de simple. Se poate spune că este unul dintre cei mai săraci politicieni de la noi. Invitat acum în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, Mădălin Voicu a vorbit despre averea sa, dar și despre cum a pierdut pensia de fost parlamentar.

Mădălin Voicu, invitatul lui Denise Rifai, este la 68 de ani, pensionar, însă de la începutul acestui an a pierdut pensia de fost parlamentar. Asta după ce Parlamentul a votat legea mult-disputată prin care au fost eliminate pensiile speciale ale senatorilor și deputaților

”Ce pensie de parlamentar aveți”, l-a întrebat Denise Rifai pe politician.

”Aveam. Pentru că ele (n.red. pensiile parlamenatrilor) nu mai există și de fapt ele sunt indemnizații, nu pensii. 9.400 de lei pentru 5 mandate de parlamentar. Dacă ai un mandat, ai 2.500 de lei, dacă ai două mandate ai 3.400... Din punctul meu de vedere este un artificiu ciudat, ca să fiu elegant. A dispărut, acest beneficiu. Noi suntem deja foști demnitari, foști parlamentari care a trebuit să renunțăm la acest beneficiu. Legea este pentru toată lumea, normal era ca legea care a fost votată în Parlament să fie aplicată de atunci, pentru cei care aveau să se pensioneze. Acum, nu mai are nimeni nici un fel de pensie, de indemnizație. Este nu numai o greșeală, ci și un abuz, zic eu”, a spus Mădălin Voicu la ”40 de întrebări cu Denise Rifai”

Nu doar că a rămas acum fără 9.400 de lei pe lună, dar Mădălin Voicu este, conform declarațiilor de avere din ultimii ani, unul dintre cei mai săraci parlamentari. La capitolul venituri, în declarațiile depuse de-a lungul anilor, Mădășlin Voicu a trecut doar salariul de la Camera Deputaților și sume încasate din colaborări cu diverse filarmonici din țară. Cunoscut ca un colecționar de ceasuri scumpe, în declarația de avere a lui Mădălin Voicu a apărut în ultimii ani doar un singur ceas, pentru că așa cum a susținut, pe celelalte le-a oferit copiilor.

Mădălin Voicu nu a trecut în declarația de avere nici o proprietate și nici mașini, pentru că nu are carnet de șofer. ”Pe mine dacă mă dă mama afară din casă, dorm la cort”, a spus la un moment dat Mădălin Voicu. Și totuși, presa a evaluat casa în care locuiește acum Mădălin Voicu cu mama sa la două milioane de euro.

Mădălin Voicu nu are proprietăți și locuiește în casa mamei sale

”Vreți să păreți mai sărac decât sunteți”, l-a întrebat Denise Rifai pe invitatul său.

”Eu am făcut multe case și am rămas fără în urma unor despărțiri și divoțuri. M-am întors în casa părintească, la mama. N-am nicio proprietate în acel imobil în care spui tu că valorează două milioane de euro, nu știu cum l-ați evaluat voi. Problema e că eu nu sunt proprietar acolo: unul din apartamente aparține fiului meu, Tudor, celălalt apartament aparține surorii mele, Raluca. Deci eu sunt izmene pe călător. Eu nu sunt proprietar al niciuneia din casele, clădirile pe care în timp, le-am cumpărat, le-am oferit, și am rămas cum zice țiganul ”corcoro”, adică singur. Ca dovadă, în afară de ceasurile pe care sunt pasionat să le colecționez, din care au rămas doar trei, pentru că a trebuit să le vând, nu pot să spun că sunt un om bogat. Nu sunt sărac pentru că am eu sufletul bogat”, a dezvăluit Mădălin Voicu în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.