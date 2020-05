In articol:

Cat timp raman in aer particulele de coronavirus de la o persoana care vorbeste si care nu poarta masca

Cat timp rezista in aer particulele de coronavirus de la o persoana care vorbeste fara sa poarte masca de protectie? Cercetatorii americani au facut un studiu si au calculat care este intervalul de timp in care virusul ramane in aer.

Potrivit specialistilor de peste Ocean, citati de postul de televiziune CNN, picaturile si particulele de saliva infectate cu COVID-19 eliberate de o persoana infectata rezista pana la 8 minute!

Oamenii de stiinta de la Institutul National de Sanatate si de la Universitatea din Pennsylvania au descoperit ca o persoana care vorbeste tare pentru un minut elibereaza in aer peste 1.000 de particule de saliva cu noul coronavirus. Iar acestea raman in aer aproximativ 8 minute. Daca sunt inhalate de o persoana sanatoasa, aceasta se va infecta si ea, la randul sau.

Citeste si: 15 mai, al doilea Revelion pentru români! Focuri de artificii în Capitală, noaptea trecută

Citeste si: DOCUMENTE! România a intrat în stare de alertă pentru 30 de zile! Ce avem voie și ce nu să facem de pe 15 mai

Citeste si: Alte trei decese provocate de coronavirus au fost anunţate. Bilanţul a ajuns la 1.056

Cum s-a desfasurat studiul pentru determinarea timpului de viata al virusului in aer citat de jurnalistii de la CNN? Americanii au facut un experiment cu un subiect testat pozitiv cu COVID-19, pe care l-au pus sa rosteasca "Stay healthy" (n.r. Ramai sanatos), intr-un spatiu inchis. Apoi, cu ajutorul unui laser, au observat ce se intampla cu particulele de saliva expulzate in aer. Picaturile de saliva s-au micsorat si au inceput sa se evapore abia dupa 8 minute!