Cătălin Cazacu, declarații neașteptate despre locul de muncă, direct de la volan: „Mă dă afară”

Cătălin Cazacu a fost implicat într-un accident rutier

Nu de mult, Cătălin Cazacu a fost implicat într-un accident rutier, în mijlocul Bucureștiului, atunci când se afla în mașina sa, alături de Romică Țociu și Paula Chirilă.

Accidentul rutier a fost provocat de un șofer neatent, dar din fericire, niciunul dintre pasageri nu a pățit nimic.

,,Am făcut accident întorcându-ne de la nea Marin cu Paula și cu Romică Țociu în mașină. A intrat unul în spatele nostru. Neatent, vorbea la telefon și, când să depășim, a intrat în noi. Nu a avut nimeni nimic, am avut noroc că am avut toți centuri. Ăla și-a recunoscut vina și după aia am plecat către casă”, a declarat Cătălin Cazacu la un post de televiziune.