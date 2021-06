Cătălin Moroșanu și-a sărbătorit soția. Ce declarație de dragoste i-a făcut faimosul mamei fetiței lui?

Cătălin Moroșanu a lăsat scutul de bărbat dur la o parte și s-a întrecut în declarații de dragoste în fața soției lui. [Sursa foto: Facebook] 09:03, iun 30, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

A fost mare sărbătoare în familia faimosului, pentru că acesta a serbat-o pe cea care i-a fost alături încă de când era adolescent și cu care a ajuns să aibă o familie frumoasă. Cătălin nu s-a sfiit să își declare sentimentele puternice pe care le are pentru Georgiana, mama fetiței lui, cu ocazia zilei ei de naștere.

Cătălin Moroșanu își divinizează soția

Cătălin și Georgiana formează un cuplu încă din adolescență și au trecut prin foarte multe încercări, de-a lungul timpului, dar au rămas împreună. Luptătorul își divinizează soția, pentru că ea este singura persoană care i-a fost alături în cele mai grele momente din viață.

Deși este foarte discret în ceea ce privește evenimentele din viața personală, de ziua Georgianei, Cătălin Moroșanu a ținut să împărtășească cu toți cei care îl urmăresc aprecierea pe care o simte față de soția lui și dragostea nemărginită pe care i-o poartă. Acesta a postat o fotografie cu partenera sa, alături de care a scris un mesaj simplu, dar plin de însemnătate: "Un exemplu pentru tot ceea ce înseamnă: femeie, iubită, soție, mamă, prietenă! La mulți ani, scumpa mea soție, să rămâi același om minunat și nu știu cum se face, dar odată cu trecerea anilor, ești mai frumoasă ca oricând!", a fost urarea făcută de faimos, femeii pe care o iubește.

Nu este prima oară când Moroșanu alege să își deschidă sufletul în fața fanilor și să le arate cât de vulnerabil devine când vine vorba de mama fetiței sale.

Luptătorul a împlinit, recent, 19 ani de când el și Georgiana au devenit o pereche, fapt pentru care a ales, printr-un alt mesaj, să explice de ce își iubește atât de mult soția și de ce îi este atât de recunoscător: "Pe 7 februarie 2002 a fost prima noastră întâlnire. De atunci au trecut 19 ani, 19 ani peste care am trecut împreună la bine și la greu. Împreună făceam naveta pentru a ajunge la școală la Iași, împreună am locuit în căminele din Vladimirescu și împreună am împărțit un pachet de biscuiți în Parcul Copou pentru că nu îmi permiteam mai mult. Ai fost în dreapta mea, indiferent de vreme și vremuri. Mă întorceam de la antrenamente plin de accidentări și alegeai să îmi bandajezi rănile, încurajându-mă să continui, în timp ce alții mă descurajau. Cuvintele tale m-au motivat să muncesc și mai mult pentru visul meu. Ai fost și ești persoana care îmi oferă echilibru în tot ce fac. Mi-ai dăruit și un înger, pe Natalis. Acum am tot ce îmi doresc, sunt un bărbat împlinit, însă sunt așa datorită ție. La mulți ani împreună, femeia vieții mele!", a transmis sportivul atunci pe pagina sa de Facebook.

Cătălin Moroșanu își dorește să devină din nou tată

Luptătorul și soția lui formează unul dintre cele mai longevive cupluri din monden și au o relație bazată pe respect, înainte de toate. Cei doi au împreună și o fetiță, pe Natalis, rodul iubirii lor.

Cu toate acestea, faimosul a declarat, în cadrul unui podcast, că își dorește ca familia lui să se mărească și să devina tată pentru a doua oară, cât mai repede posibil: "I-am zis, bă femeie, hai să mai facem un copil, tu îmbătrânești, eu îmbătrânesc, acum e momentul, că după 40 de ani e mai greu să rămâi însărcinată. Natalis o să crească mare și o să zboare de la casa noastră ca o pasăre și o să vină celălalt mic care să ne țină bătrânețile împreună. Mă gândesc să fiu tătic, m-ar ajuta să-mi îndeplinesc următoarele vise, copilul e foarte important într-o relație, chiar te schimbă și m-a schimbat foarte mult.", a mai spus Cătălin, în clipul postat pe Youtube.