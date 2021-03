Cătălin Moroșanu și Zanni s-au luat la bătaie, iar totul a fost filmat! Cum au fost surprinși cei doi Faimoși VIDEO

In articol:

Așa cum nu i-ai mai văzut niciodată! Înainte să plece împreună la Survivor România 2021, Cătălin Moroșanu și Zanni au colaborat pentru una dintre piesele artistului. În piesa „Senzație”, lansată de Zanni în toamna anului trecut, Cătălin Moroșanu a jucat și el un rol foarte important.

Faimosul și-a intrat în rolul de luptător și i-a dat o „bătaie” zdravănă colegului său.

Dacă în competiția din Republica Dominicană, Zanni a mărturisit că cel care ar trebui să plece din echipa Faimoșilor este Cătălin Moroșanu pentru că reprezintă o verigă slabă, lucrurile au stat altfel în timpul filmărilor pentru piesa „Senzație”. Zanni a fost filmat în ipostaze în care apare neputincios în fața lui Cătălin Moroșanu, cunoscut drept „moartea din Carpați”. Puteți vedea momentul de la minutul 1:30.

Cătălin Moroșanu și Zanni, conflict la Survivor România 2021: „Zanni e un caracter de doi lei”

În cadrul competiției din Republica Dominicană, între Zanni și Cătălin Moroșanu au existat mai multe conflicte. Cătălin Moroșanu i-a luat partea Elenei Marin în scandalul dintre ea și Zanni și susține că acesta și-a arătat adevărata față.

„Astăzi au căzut măştile, am văzut cu adevărat cine este acest Zannidache. Nu am ce să îi reproşez pe parte sportivă, este un om care a adus foarte multe puncte, dar pe parte umană şi a ceea ce este el, este o persoană de cea mai joasă speţă. (…) Nu poţi să jigneşti o femeie, să o faci cotoroanţă, să o faci în toate felurile în condiţiile în care a realizat ceva în viaţa ei. Vine el, un copilaş de 24 de ani, care nu a făcut nimic în viaţa lui în afară de faptul că şi-a făcut tatuaje şi e cool. Eu am experienţă de viaţă şi vă spun, astfel de oameni nu o să reuşească în viaţă. Zanni e un caracter de doi lei. (…) O să votez pe cineva care strică tot vibe-ul grupului şi tot ceea ce am construit noi până acum”, a spus Cătălin Moroşanu de la Faimoși.

Cătălin Moroșanu și Zanni, în videoclipul piesei „Senzație”[Sursa foto: Captura Video]