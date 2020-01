Moise Guran a câştigat din afaceri, după cum arată cifrele de la Ministerul de Finanţe. Jurnalistul a anunţat că intră în politică, în USR, şi a surprins declarând că nu va orimi nici un ban pentru activitatea sa: “Nu o să am salariu de la USR. Nu sunt bogat, am niște rezerve din care pot trăi ceva timp. Când nu mai am bani, ma angajez și eu, ca orice om, îmi caut o slujbă”.

Jurnalistul intrat în politică a adăugat că acest lucru se va întâmpla „vreun an, poate mai mult, în funcție de cheltuieli”. „Sunt un idealist care a ales un partid de idealiști și care vor să schimbe lumea venind cu un mod cu totul diferit de a face politică. Am idei și persuasiune”, a mai spus Moise Guran. (vezi cum a ajuns Moise Guran la tribunal)

