Părinții Ioanei Tufaru sunt doi din actorii emblematici de dinainte de Revoluția 1989, Anda Călugăreanu și Dan Tufaru. Anda Calugareanu, care a fost și o cântăreață excepțională, a nascut-o prematur pe Ioana, în 1978, iar imediat dupa nastere au aparut complicatiile, Ioana suferind o dubla bronhopneumonie, fiind nevoita sa stea 24 de zile sub un "clopot" de oxigen. Cu toate acestea, Anda Calugareanu a fost mereu langa fiica sa, pana in 1992, cand a decedat, Ioana avand atunci doar 14 ani. (vezi cum și-a pus Ioana Tufaru copilul în pericol)

Copilaria Ioanei a fost un calvar pentru parinti, asa cum a relatat Stela Popescu, o apropiata a familiei. „Vine şi timpul când se naşte Ioana, rodul iubirii Andei şi a lui Dan. Iată însă că acest copil nu-i poate face fericiţi. Dă semne de un comportament deviant şi, deşi vorbeşte aparent logic, acţiunile sale sunt anormale. Anda o poartă pe la un număr mare de doctori în ţară, şi în străinătate, dar nimeni nu reuşeşte să-i detecteze boala. Se vorbeşte despre schizofrenie”, a scris Stela Popescu in revista Taifasuri.

Câți bani câștigă Ioana Tufaru. Figurează ca titular de drepturi

„Eu aveam un an si jumatate cand s-au despartit parintii mei, dar mi s-a povestit ca tatal meu nu a fost usa de biserica in timpul casniciei. A inselat-o pe mama la greu, dar nu a lasat-o pana nu a cunoscut-o pe Vasilica Tastaman, care parca i-a luat mintile. Am inteles ca a iubit-o nebuneste. La un moment dat, s-a dus acasa la mama si i-a spus, sec, "fa-mi bagajele ca plec". Iar ea, o doamna, s-a conformat", declara Ioana Tufaru pentru WOWbiz.ro. Dan Tufaru a decedat și el, în 2002, la 58 de ani, astfel că Ioana a rămas orfană.

Fără surse de venit, Ioana s-a bazat multă vreme pe banii pe care i-a încasat din drepturile de autor rezultate din aparițiile la televiziune și radio ale părinților săi. Ioana s-a înscris astfel în UCMR-ADA, Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor, figurând ca titular de drepturi pe o listă din 2010. Atunci, Ioanei i s-a repartizat, pentru tot anul, o sumă brută de 804 lei, din care i s-au reținut, ca impozit și comision, aproximativ 200 de lei. În 2011, numele Ioanei a apărut pe o altă listă emisă de UCMR-ADA, intitulată situatie centralizatoare - plata 26 septembrie 2011, suma brută fiind de 53 de lei, iar cea netă de 32 lei. Ioana Tufaru este și membră a CREDIDAM (Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți), instituție care nu a făcut publice sumele încasate de membrii săi.