„Rugați-vă pentru el” Anunțul trist făcut de Oana Lis, despre Viorel Lis! Soția fostului edil al Capitalei, distrusă de durere

Oana și Viorel Lis trec, din nou, printr-o perioadă grea, din cauza problemelor de sănătate cu care fostul edil al Capitalei se confruntă de o perioadă bună de timp. Din nefericire, în prezent, fostul primar al Bucureștiului a ajuns iar pe mâinile medicilor, fiind internat într-un spital de recuperare.

Oana Lis a făcut anunțul pe internet

Din nefericire, Viorel Lis se confruntă cu mai multe probleme de sănătate, de o bună perioadă de timp, însă în ultima vreme, lucrurile păreau că intră pe un făgaș normal pentru fostul edil al Capitalei, acesta simțindu-se puțin mai bine.

Cu toate acestea, bărbatul a ajuns din nou în spital, de această dată într-o unitate spitalicească de recuperare, pentru că starea lui s-a degradat în doar o săptămână, spune Oana Lis pe rețelele de socializare, acolo unde a făcut anunțul despre starea

de sănătate a soțului ei.

Mai mult decât atât, Oana Lis îi stă alături partenerului său de viață, asta pentru că s-a internat cu el în spital, pentru a-i fi aproape. De asemenea, blondina a făcut un apel către urmăritorii ei de pe rețelele de socializare, cerându-le să se roage pentru sănătatea soțului ei, Viorel Lis.

„Nu mă mai sunați, e adevărat”. Oana Lis a transmis un mesaj public, în urmă cu doar câteva ore. Ce s-a întâmplat cu Viorel Lis?

„Viața nu e lapte și miere... decât in social media, în filme și in poveștile Disney!!!...În realitate lucrurile ni-i se întâmplă și cu bune și cu mai puțin bune...așa că voiam să vă zic că de luni sunt internată într- un spital de recuperare cu Viorel că i s-a degradat foarte mult starea într-o săptămână...nu mai poate merge singur deloc și dacă e vreo șansă ca să se recupereze si sa nu cadă la pat, trebuia să fac asta pentru el si bineînțeles am și eu durerile mele de tratat.....Voiam să vă rog să vă rugați pentru el și să-i transmiteți un gând bun pentru că eu cred în energii și dacă sunteți aici pe pagina mea...aveți energie bună în suflet...și cu ajutorul medicilor si asistenților de recuperare de aici, cu ce pot eu să fac si cu susținerea voastră energetică care a mai funcționat...eu sper într-o ameliorare pentru că calitatea vieții contează la orice vârstă. Doamne ajută!’’, a transmis Oana Lis pe rețelele de socializare.

Oana și Viorel Lis