Câți bani face Mădălin Feraru din TikTok. A dezvăluit cea mai mare sumă încasată într-o lună: „Pentru un salariu în România se câștigă foarte bine”

Mădălin Feraru este extrem de cunoscut pe TikTok, iar celebritatea vine cu un preț, dar și cu o serie de câștiguri.

A pierdut prieteni odată cu faima de pe rețelele sociale, dar se bucură atunci când poate dona veniturile din mediul online.

Mădălin Feraru a fost invitat la „Detector de minciuni”, pe theExclusive, acolo unde a vorbit despre banii pe care îi câștigă din TikTok, dar și despre jignirile și momentele cât se poate de grele pe care le-a traversat odată cu faima.

Câți bani face Mădălin Feraru din TikTok

Celebru pe rețelele sociale, Mădălin Feraru a atras rapid atenția internauților și odată cu această faimă au venit și primele venituri. „Tunetozaurul” a dezvăluit că făcea mai mulți bani înainte, însă nici în prezent nu are motive să se plângă.

„ Înainte da, se câștiga foarte bine. Acum au venit pe platformă tot felul de oameni care cred că pot, dar și mai ales toate chestiile astea cu dau back care circulă pe internet, oarecum toți dintre noi credem că putem să facem chestia asta să acaparăm mulțimea și să hipnotizăm timpanele, dar ca să fii în ascendență trebuie să vii mereu cu ceva nou.

Deja oamenii se plictisesc de tine ca și om, ca și expresie ca și orice și trebuie să vii cu ceva noua întotdeauna. Pentru mine, imaginația este un dar, nu o boală. Eu am foarte multă imaginație și cam atâta tot.

Înainte da, se câștiga foarte bine. Știi cum procedează TikTok, se ia 70% din moment ce donezi o sumă de 100 de euro. De la, de exemplu, suma asta de 100 de euro se iau 75% plus taxele și ce mai dăm, rămâi cu undeva la 20 de euro. Da, pentru un salariu în România se câștigă foarte bine”, a mărturisit el la „Detectorul de minciuni”.

Care a fost cea mai mare sumă câștigată de Feraru din TikTok

Mădălin Feraru spune că s-a bucurat de un succes răsunător la început, iar una dintre cele mai mari calități pe care le are este imaginația. Într-o lună, din TikTok, a reușit să câștige chiar și 20.000 de euro.

„Acum nu mai sunt luni bune pentru că lumea deja s-a familiarizat cu noi(...) în cea mai bună lună am câștigat undeva la 20.000 de dolari.(...) Dar a fost boom la prima apariție, iar după aia nu mai, s-a potolit. Faci undeva la 4.000 – 5.000 de dolari pe lună”, le-a mărturisit el Oanei Radu și lui Octav, la Detectorul de minciuni.

Riscurile faimei pe TikTok

Feraru recunoaște că a câștigat bani, dar și stresul este mare. Bărbatul a vorbit despre injuriile și criticile pe care le-a luat în mediul online, iar una dintre probleme este că insultele nu îl vizează doar pe el, ci și familia lui.

„Nu e neapărat puțin, crede-mă că stresul și oamenii care sunt acolo, sunt foarte mulți vampiri de energie acolo pe care tu nu îi simți(...) Dacă te pun să vezi câte injurii se aduc la adresa mea, la adresa familiei mele și a copilului meu, chiar dacă de multe ori citesc și știu că am doar un rol, nu pot să spun că nu mă afectează.(...) Am și eu un suflet, că mascăm și nu arătăm asta pe TikTok nu înseamnă că nu ne afectează”, a precizat el, în emisiunea distribuită pe theExclusive.

„Tunetozaurul de pe TikTok” s-a plâns și de faptul că a pierdut prieteni în urma celebrității de pe rețelele sociale. Mădălin Feraru spune că a pierdut și prieteni din această cauză, cei pe care îi credea aproape dovedindu-se a fi doar „șerpi”.

„Sunt câțiva oameni care s-au folosit. Am picat într-o capcană și nu vreau să vorbesc mai multe, dar am avut și beneficii de pe urmă, dar fiind la început și nu știu cu strategiile astea de business, nu vreau să mă dau mai mare decât sunt, îmi merge capul, dar nu în ideea asta în marketing și vrăjeală din asta.

Eu sunt natural, transparent și cam țin la prietenie și am considerat o prietenie ce s-a dovedit a fi un șarpe.(...) Nu avem beneficii din vizualizări”, a mărturisit el.

Din banii pe care îi face în mediul online, Mădălin Feraru a dezvăluit că a donat aproximativ 50.000 de euro în total.

„ Am donații de peste 50.000 de euro(...) Am donat pentru că am considerat că dacă pică din cer trebuie să desfac și eu degetele, nu să cadă pe jos.(...) Înainte, activam pe TikTok, dar când am văzut că ala nu e chiar un ajutor, e mai mult un fel de a te da mare în fața oamenilor, am încercat cu conturi și am trimis ajutor minor de 300, 500 de euro.(...) Am donat, iar donațiile pe care le fac în liniște și nici nu aștept nimic înapoi pentru că, mulțumesc lui Dumnezeu, ori de câte ori am avut un impas în viață mi s-a răspuns înapoi, deci mi s-a plătit moneda”, le-a mai dezvăluit „Tunetozaurulu” de pe TikTok.