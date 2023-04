Catinca Roman nu a trecut nici acum peste decesul tatălui ei! Declarațiile emoționante ale vedetei, la un an de la tragedie: „Am învățat multe”

In articol:

Recent, în cadrul unui interviu, Catinca Roman și-a deschis sufletul în fața publicului său, și-a adunat toate puterile și a făcut o serie de declarații emoționante despre tatăl ei biologic, Iosif Zilahy, care a decedat la vârsta de 89 de ani.

De precizat este că, el și Mioara Roman au fost căsătoriți timp de 10 ani, dar au divorțat când aceasta avea doar 7 luni. Chiar și așa, Catinca și tatăl ei au păstrat legătura, deși mama sa și-a refăcut viața cu Petre Roman.

Vedeta susține că a avut de învățat o mulțime de lucruri de la părintele ei, din atitudinea și reacția bărbatului în anumite situații, fapt ce a ajutat-o foarte mult în viața de adult. De asemenea, a trecut deja un an de când Iosif Zilahy s-a stins din viață, însă Catinca spune că nici acum nu a trecut peste tragedie.

„Nu am trecut, sincer.(...) Am învățat multe. Dar nu era genul care neapărat îmi dădea sfaturi spuse, ca să zic așa, ci am învățat foarte multe de la el, de-a lungul vieții, din atitudinea și reacția lui în anumite situații. Plus că am învățat valori din acestea foarte importante, valori de bază. E important să le înveți de acasă, să fii cinstit, sincer, să ai coloană vertebrală… Deși, nu știu dacă e foarte potrivit cu zilele pe care le trăim și de multe ori îmi pun întrebarea asta și în ceea ce o privește pe Calina, dacă i-am făcut un bine sau nu educând-o așa. Societatea asta e peste tot în derivă, nu doar la noi, din multe puncte de vedere.”, a declarat Catinca Roman, pentru Viva.ro.

Catinca Roman, despre relația pe care o are cu tatăl ei vitreg, Petre Roman

De asemenea, Catinca Roman a vorbit și despre relație pe care o are cu tatăl ei vitreg, Petre Roman, aceasta dezvăluind, fără ocolișuri, că nu se înțeleg în prezent și nu mai au nicio legătură, pentru că aceasta a fost deranjată de atitudinea fostului politician din trecut, atunci când

nu a procedat corect față de mama sa, Mioara Roman.

„În nicio relație, de niciun fel, nu. De atunci, oricum. De când s-au despărțit părinții mei. Am mai spus-o și nu mă deranjează să o mai spun. Și faptul că ai mei s-au despărțit nu este o problemă, este o problemă de adulți în care noi, copiii, nu avem ce să comentăm foarte mult.Dar felul în care el a procedat mi s-a părut foarte urât. Nu cred că mama merita așa ceva. Mai ales că noi am avut exemplul cu părinții mei, cu ea și cu tatăl meu, cu care a avut o relație extrem de bună. Și faptul că au divorțat nu a influențat în niciun fel relaționarea pe care au avut-o ei în ceea ce mă privește. Am păstrat o relație bună și cu el, și cu soția lui, care a decedat acum câțiva ani. Lucrurile s-au petrecut foarte civilizat. Ceea ce nu a fost în cazul lui.”, a mai spus Catinca Roman, pentru aceeași sursă.