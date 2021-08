Caz șocant în Sectorul 5 al Capitalei. O bătrână a depozitat în apartamentul ei 38 de metri cubi de gunoaie: „Nu criticați!”

Gunoaiele adunate de femeia din Sectorul 5 [Sursa foto: Captură YouTube] 08:57, aug 2, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Un nou caz în Sectorul 5 în care Primarul Cristian Piedone alege să se implice activ, pentru găsirea unor soluții convenabile. Astfel, edilul Sectorului 5 a fost sesizat de către locatarii unui bloc din sectorul pe care îl conduce cu privire la o femeie care deține grămezi uriașe de deșeuri în propriul apartament.

Vecinii bătrânei s-au plâns de faptul că timp de doi ani au avut de suportat mirosul înțepător provenit din locuința femeii.

Primarul Piedone a intrat în locuința femeii

Primarul Sectorului 5 a fost alertat de administratorul blocului cu pricina, pentru a primi ajutor. În plus, fiul bătrânei a fost cel care i-a deschis ușa edilului și a ajutoarelor sale, venite să curețe gunoaiele până ajunse până în tavan.

„Se întâmplă, oameni buni, și d-astea... Nu criticați! Nimeni nu știe unde-l duce viața, soarta, boala...Doi ani de miros greu, pestilențial, au fost nevoiți să suporte locatarii unui bloc din familia noastră mare! Cu vreo doi ani în urmă, o bunică bolnavă a început să-și umple casa cu gunoaie găsite pe străzi...A pus, sărmana, gunoaie peste gunoaie! Și... le-au invadat gândacii, viermii... Administrația blocului ne-a adus cazul la cunoștință! Fiul bătrânei... ne-a permis să intrăm! Și... am intrat! Am strâns gunoi mult! 38 de metri cubi de gunoaie! Am curățit, am igienizat, am deratizat, apoi, locuința-ghenă! Se întâmplă, oameni buni... și D-astea! Nu este un caz unic! Au mai fost, vor mai fi! ” a declarat Cristian Popescu Piedone pe pagina lui de Facebook.

Cristian Popescu Piedone, reales primar după condamnarea din cazul Colectiv

Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la închisoare pentru 8 ani și 6 luni, pentru abuz în serviciu, în cazul Colectiv. Totuși, edilul a câștigat detașat alegerile pentru șefia Sectorului 5, prin promisiuni legate de înfințarea unor creșe, grădinițe și prin curățarea zonei.

"J udecata poporului a decis! Dragi prieteni, adevarul a învins! Dreptatea a învins! Noi am învins! Împreună! În timp ce restul candidatilor au avut in spate partide care au investit sume uriașe în campaniile electorale, eu v-am avut pe voi, locuitorii Sectorului 5! Cel mai important aliat! Singurul aliat care contează! Pentru voi m-am înscris în această cursă, pentru copiii vostri și pentru sectorul acesta care merită să iasă la lumină! Copiii din Sectorul 5 merită să crească frumos și în sigurantă! Seniorii din Sectorul 5 merită să traiască decent după o viață de muncă! Voi toți meritați să fiți tratați cu respect! V-am cerut să aveți încredere în mine și nu m-ați dezamăgit! Vă promit că nici eu nu vă voi dezamăgi! Mă apuc de treabă! Meritați să traiți într-un sector în care părerea voastră contează, în care sunteți ascultați! Lucrurile se vor schimba, dragi prieteni! Voi fi 24/24 printre voi, împreună vom găsi rezolvare la problemele care vă macină de atâta amar de vreme. Vin către primărie! Vin cu poporul, cu locuitorii din sectorul 5! Primăria este de fapt a oamenilor! Iar voi, necuraților, plecați acasă! Ați făcut suficient rău." a scris Piedone pe Facebook atunci când a fost reales primar.