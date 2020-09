Femeie agresată fizic

Scene șocante în județul Cluj, acolo unde o mămică de doar 19 ani a fost bătută și umilită de partenerul ei de viață și de amanta acestuia. Cei doi i-au spart capul cu un pahar tinerei, iar loviturile aplicate au fost atât de dure încât i-au fisurat femeii osul cranian, dislocându-l cu doi centimetri.

Femeie de 19 ani, bătută de soț și amanta lui

Fata, în vârstă de 19 ani, l-a cunoscut pe iubitul ei în urmă cu șase ani, pe vremea când avea treisprezece ani. Deși trecea printr-o perioadă nu tocmai plăcută, părinții ei se despărțiseră, iar ea avea nevoie de ajutor material, s-a anagajat femeie de serviciu pe scara blocului unde locuia. Bărbatul cu pricina stătea și el în același bloc împreună cu partenera lui de atunci. Au avut primul contact în momentul în care ea a mers la individ să-i ceară banii pentru activitatea ei de peste vară. În plus, fata susține că mereu observa că în apartamentul bărbatului veneau și alte persoane de sex masculin, când el era plecat de acasă.

“Iubita lui de atunci îl înșela în mod barbar – așa că i-am spus”!, a declarat tânara.

După ce i-a dezvăluit omului că iubita lui în înșeală, de atunci cei doi îndrăgostiți au început să aibă o legătură treptată și la un moment dat s-au mutat împreună, deși ea avea doar treisprezece ani. Ceea ce trebuia să fie o poveste de dragoste, s-a transformat în clipe de coșmar. Fata l-a prins cu o altă femeie, dar l-a iertat. La șaptesprezece ani a rămas însărcinată, iar după un an și opt luni cei doi au ajuns să se și căsătorească.

Pahar spart

A acuzat-o că îl înșeală

La un moment dat, bărbatul a venit acasă și a început să fie destul de nervos din cauza faptului că a aflat că ea ar fi avut o relație cu un alt bărbat. Atunci a pornit tot scandalul, iar după ce a realizat ce s-a întâmplat, femeia a plecat împreună cu fetița de un an și opt luni.

“I-am cerut, atunci, să mă pună față-n față cu ea - și să vedem ce zice dacă mă întâlnește. El a fost de acord, așa că joia trecută m-am trezit cu ea la noi acasă. Frumoasă, dar negricioasă, evident de etnie rromă... Și am remarcat, șocată, că femeia se purta cu multă dezinvoltură în casa noastră, ca și cum ea ar fi fost stăpână acolo, fapt care m-a dus imediat la gândul că ei nu sunt prieteni doar pe Facebook, ci sunt de-a dreptul iubiți! Lucrul acesta mi s-a confirmat, rapid, când aceasta m-a atacat cu paharele de cristal aflate pe masă, iar el a fost de partea ei, în loc să mă apere pe mine, femeia cu care are un copil! Și mi-au spart capul urât de tot, m-au umplut de sânge, așa că am fost nevoită să ajung la spital, iar de acolo, astăzi, după câteva zile aici, la I.M.L.Cluj”.