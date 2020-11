Cazul Dani Mocanu! Ce se întâmplă, de fapt, cu manelistul după ce și-a anunțat retragerea! Declarații EXCLUSIVE

Dani Mocanu e un impatimit al masinilor sport din gama de lux

Data retragerii, a spus chiar Dani Mocanu, este ziua de 7 ianuarie 2021, până atunci având însă de gând să lanseze câteva piese, proiecte pe care, susține manelistul, le are deja în lucru.

Doar că, până la retragerea din muzică, Dani Mocanu a decis să își trăiască viața la maximum, așa cum simte el. Așa că, fără să stea pe gânduri, zilele trecute a făcut o investiție uriașă într-o mașină la care oamenii obișnuiți pot doar visa. ”Am decis să îmi cumpăr, înainte de a renunța la muzică și la cele lumești pentru a mă dedica lui Dumnezeu și convertirii, o mașină. E scumpă, știu, dar așa voi arata oamenilor că Dumnezeu te ajută, cu adevărat, atunci când ai nevoie, că te ajută să îți îndeplinești visurile pe care le ai, așa cum a făcut cu mine”, ne-a explicat, în exclusivitate, Dani Mocanu. Iar mașina cumpărată, un Lamborghini Urus, a costat o sumă care, probabil, ar ajunge unui om o viață întreagă: 300.000 de euro, bani pe care Dani Mocanu i-a plătit fără să stea pe gânduri.

Mai mult, ne-a precizat, în exclusivitate manelistul, cumpărarea unei asemenea mașini nu înseamnă că ar fi renunțat la ideea de a se retrage din muzică. ”O să am o viață nouă, o să renunț la muzică, nu am glumit”, ne-a spus Dani Mocanu, explicând că mașina respectivă îl va ajuta în a converti cât mai mulți oameni și că nu va renunța la lux.

Dani Mocanu și-a explicat decizia retragerii

”Doresc să am o nouă viață, doresc să renunț la muzică”, a spus, vizibil încurcat, Dani Mocanu. ”Am ales să pun stop unei cariere frumoase, unei cariere care mi-a adus mulți bani, care mi-a adus putere, valoare, notorietate, care m-a făcut cunoscut pe tot Pământul. (...) Nu la voia întâmplării am ajuns numărul 1 în tot ceea ce înseamnă muzică în România. Cineva a fost în spatele meu tot timpul, mi-a dat forță, pentru că de unul singur e imposibil să ajungi unde am ajuns. (...) Trebuie să curățăm viețile noastre, nu doar mâinile noastre. Trebuie să curățăm sufletele noastre. În spatele meu era Dumnezeu, El m-a ajutat și mi-a dat forță să ajung numărul 1. Renunț la tot pentru Dumnezeu”, a explicat Dani Mocanu într-un vlog spovedanie.

Dani Mocanu isi traieste viata la maximum

”Pe data de 7 ianuarie 2021 voi lansa ultimul meu proiect muzical. Până atunci voi mai lansa 5 proiecte muzicale, dar vor fi 5 proiecte de rang înalt, cel mai înalt din România, pentru că Dumnezeu vrea să termin în top. Pe data de 7 ianuarie 2021 voi fi dispus să renunț la muzica mea pentru Dumnezeu. Voi cânta muzică duhovnicească, voi cânta muzică și voi transmite mesaje pentru a aduce cât mai multe suflete pe Calea lui Dumnezeu”, a mai spus manelistul Dani Mocanu.