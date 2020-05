In articol:

A dovedit o extraordinara determinare, un psihic de otel, in ciuda tuturor dificultatilor. Sportiva redutabila pe trasee, a luptat cu indarjire, dovedind pana in ultimul moment ca merita sa fie castigatoarea celei mai spectaculoase competitii televizate din Romania.

Dupa o ultima editie incarcata de emotii, sustinuta de voturile celor de acasa, Elena Ionescu a devenit castigatoarea Survivor Romania, intrand in posesia premiul de 250.000 de lei si a trofeului atat de ravnit.

Elena Ionescu, prima declaratie dupa ce a castigat finala Survivor! A izbucnit in lacrimi: "Am luptat ca o leoaica pentru copilul meu"

“Ma plec in fata publicului care m-a sustinut. (…) Am luptat ca o leoaica pentru copilul meu”, a declarat Elena Ionescu printre lacrimi de bucurie, tinand trofeul strans in brate.

Marea Finala a fost una incarcata de emotie si de tensiune; dupa difuzarea imaginilor din Consiliu, filmate in Republica Domincana, telespectatorii i-au putut vedea pe cei patru finalisti, Lola, Emanuel, Iancu si Elena, in direct, chiar in studiourile Kanal D, intr-un platou impresionant, amenajat special pentru Marea Finala, o replica a Consiliului din Dominicana. S-au derulat momente intense in ultima editie Survivor Romania, s-au depanat amintiri, concurentii si-au explicat cele mai intime si emotionate trairi, au curs lacrimi si s-a ras cu pofta. Cei patru finalisti au impresionat prin discursurile lor, fiecare dintre ei explicand ce a insemnat aceasta calatorie uluitoare, a maturizarii.

Telespectatorii au avut ocazia sa vada imagini in exclusivitate, inedite, din spatele camerelor de filmat, cu zeci de membri ai echipei de productie ce a facut posibila o desfasurare uriasa de forte, lucrand la cele mai inalte standarde, pentru ca publicul sa aiba parte de un show total.

S-a incheiat, odata cu Marea Finala Survivor Romania, un capitol extraordinar, o calatorie unica a formarii, reality-ul oferind publicului o experienta totala, autentica. Publicul a fost cel care a judecat, in final, evolutia fiecarui concurent si a decis, prin vot, cine este marele castigator.