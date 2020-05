In articol:

Dan Cruceru, prezentatorul Survivor Romania: "Rand pe rand o sa imi raspundeti la intrebarea: De ce ar trebui sa fiti voi castigatorii acestei competitii?"

Iancu Sterp, mesaj emotionant pentru iubita Denisa

"In primul rand, si eu ma bucur din toata inima ca am ajuns in finala, mi-am indeplinit scopul cu care am ajuns aici, am jucat frumos, am ajuns unde trebuie si mereu am lasat, zic eu, faptele sa vorbeasca pentru mine si nu vorbele. Si de asta am ajuns pana aici. Multumesc din suflet si publicului care m-a sustinut cand a fost nevoie si nu am fost eliminat din competitie.

Acum totul e relativ, sunt in finala, cu cei trei colegi ai mei, sunt bucuros ca am ajuns aici. Imi doresc cum isi doresc si ei, clar, sa castige. Ce o vrea acum publicul sa voteze, va fi corect pentru oricare dintre noi, zic eu, pentru ca fiecare a demonstrat ca este in stare sa supravietuiasca, ca este in stare sa rupa traseele, ca este in stare sa faca foarte mult lucruri, iar experienta de aici ne-a bagat pe toti in toate starile, si de nervi si de bucurie, fericire, extaz, foame, drama.

Nici nu stiu ce sa mai zic, nu imi mai gasesc gandurile, cuvintele. Sper din tot sufletul ca mi-am facut fratii mandri. Ii iubesc din toata inima, pe mama mea o iubesc din toata inima, pe tatal meu, pe iubita mea. Sper din tot sufletul ca sunt mandri de mine pentru ca eu cred ca am facut ce trebuie in aceasta competite si de asta am ajuns pana aici", este răspunsul lui Iancu.

Survivor Romania vot. Cum este desemnat marele Supravietuitor

Survivor Romania vot. Marele castigator Survivor Romania 2020 urmeaza sa fie desemnat sambata, 30 mai, la Kanal D. Castigatorul este anuntat in direct.

Survivor Romania, reality-ul sportiv care a tinut cu sufletul la gura o tara intreaga timp de patru luni, se apropie de final.

Sambata seara, incepand cu ora 20:00, va fi difuzata Marea Finala, iar numele castigatorul trofeului si al premiului de 250.000 de lei va fi aflat in direct, la Kanal D, dupa votul telespectatorilor.