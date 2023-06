Ce a avut să-i reproșeze Stephan Pelger lui Carmen Iohannis?! Nu i-a picat deloc bine gestul Primei Doamne, după ce i-a creat o mulțime de ținute: „Dacă tot angajezi un stilist, ține cont”

In articol:

Stephan Pelger a povestit în cadrul unei emisiuni că avea o relație destul de bună cu Carmen Iohannis și îi adresa mereu cuvinte de laudă. Soția președintelui apela de multe ori la designer pentru a-i realiza ținute însă de fiecare dată, aceasta le strica.

Stephan Pelger a recunoscut care a fost singura nemulțumire a sa la adresa lui Carmen Iohannis

Care era gestul pe care îl făcea Prima Doamnă a României care îl enerva pe celebrul designer.

Designerul avea numai cuvinte de laudă pentru soția președintelui și spunea mereu că este simpatică și glumeață. Problema pe care o avea Stephan Pelger cu Carmen Iohannis era că aceasta avea obiceiul să își scurteze singură rochiile. Regretatul designer al vedetelor muncea de fiecare data să îi creeze ținute perfect, iar singurul lucru care îl nemulțumea era că de fiecare dată le scurta lungimea.

„I-am creat o gr ă mad ă de rochii pe care ea le-a modificat ș i le-a scurtat; asta este problema Primei Doamne, pe care eu o stimez ș i este o doamn ă foarte uman ă, foarte simpatic ă, foarte glumea ță, dar are o problem ă cu lungimile fustelor; pe toate ș i le-a scurtat singur ă. Ș i c â nd mi-am v ă zut crea ț iile scurtate la un nivel nepotrivit, am fost destul de dezam ă git. Fiecare face ce vrea cu ț inutele, dar dac ă tot angajezi un stilist, un designer, ca s ă- ț i fac ă ț inutele, m ă car ț ine cont de ceea ce ț i se spune”, povestea Stephan Pelger într-o emisiune.

Colaborarea dintre Stephan Pelger și Carmen Iohannis

Pe data de 28 aprilie 2015, Stephan Pelger spunea, pe rețelele de socializare, că este extrem de încântat să își anunțe colaborarea cu soția președintelui României, Carmen Iohannis. Încă de pe atunci, designerul o admira pe Carmen și ca să marcheze un moment important pentru el, a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu ei doi în atelierul lui Stephan.

„Ast ă zi a fost o zi cu totul special ă! Am f ă cut sfe ș tania atelierului, am avut multe întâlniri, iar ultima s-a încheiat chiar cu Prima Doamn ă a Rom â niei, o adev ă rat ă prezen ță elegant ă ș i, din c â te mi-am dat seama, ș i un suflet frumos! Sunt foarte onorat de aceast ă nou ă colaborare.

Together with the Beautiful First Lady of Romania preparing new designs. This is a great honor for me and my Brand! Stay tuned!!! (Împreun ă cu frumoasa Prima Doamn ă a Rom â niei, preg ă tind modele noi. Este o adev ă rat ă onoare pentru mine ș i pentru brandul meu! Sta ț i pe aproape! (n.r.trad. eng.) ”, spunea, la vremea aceea, Stephan Pelger pe Facebook.

Stephan Pelger și Carmen Iohannis, 2012 [Sursa foto: Facebook]

Stephan Pelger și-a pus căpat zilelor pe data de 8 iunie 2023, chiar în atelierul care părea să îl facă atât de fericit.