Ce a cumpărat Novak Djokovic de la Ion Țiriac în urmă cu un an? Cei doi au devenit parteneri de afaceri!

Novak Djokovic, sportivul care a împărțit în două planeta după scandalul din Australia, este prieten de familie cu Ion Țiriac, a dezvăluit Djordje Djokovic, fratele mai mic al campionului la tenis.

Ion Țiriac i-a cedat lui Djokovic licența de la turneul ATP din Budapesta

Mai mult decât atât, cei doi și-au dat mâna într-o afacere care are legătură cu sportul alb.

Din 2021, familia Djokovic organizează la Belgrad un turneu ATP 250 sub numele de Serbia Open. Licența pentru acest turneu a fost cumpărată de la nimeni altul decât românul Ion Țiriac. Acesta a mutat, practic, turneul de la Budapesta, după ce în 2016 relocase în capitala Ungariei competiția de la București, din cauza condițiilor precare de la Arenele BNR.

”În luna octombrie (2020, n.r.), o opțiune reală a devenit disponibilă – să cumpărăm licența de la Budapesta de la Ion Țiriac. Am vorbit cu el și cu echipa lui, iar Țiriac s-a arătat interesat, mai ales că ne cunoaștem de multă vreme iar familia noastră are o relație bună cu el. Am ajuns la o înțelegere în luna decembrie, așa că Belgrad va avea o licență pentru următorii 5 ani, cu opțiune de cumpărare definitivă a acestei licențe”, a explicat fratele lui Novak Djokovic la podcastul Wish&Go.

Turneul din Serbia a debutat deja anul trecut, în luna aprilie, și a pus la dispoziția jucătorilor premii importante în bani, de 650.000 de euro. Ambiția organizatorilor este de a atrage jucători valoroși pentru a putea transforma turneul în unul de 500 de puncte.

Țiriac ar putea organiza un turneu ATP și la București

Serbia Open se desfășoară la arena care poartă numele campionului Djokovic, ”Novak Tennis Center”.

Ion Țiriac a dus turneul de la București la Budapesta și apoi la Belgrad

Ion Țiriac nu a reunțat însă definitiv la ideea organizării unui turneu ATP în România, deși s-a declarat dezamăgit că Banca Națională Română nu l-a lăsat să investească în Arenele BNR pentru a putea crea acolo o bază competițională modernă. După ce a vândut și turneul de la Madrid, el și-a anunțat intenția de a reînvia celebrul ”Țiriac & Năstase Trophy”, însă doar dacă Federația Română de Tenis va reuși să găsească o locație decentă pentru o astfel de competiție.

