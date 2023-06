Ce a declarat Ioana Ginghină despre Adela Popescu, după ce a văzut cum a apărut la nunta Ginei Pistol și a lui Smiley! Actrița și-a spus părerea fără ocolișuri: „Mă gândeam să o întreb”

In articol:

Mai sunt doar câteva luni până când Ioana Ginghină și partenerul ei, Cristi Pitulice, vor deveni oficial soț și soție, mai precis pe data de 25 septembrie, atunci când va avea loc cununia civilă, care va fi urmată de o petrecere, chiar în curtea casei unde cei doi locuiesc, asta pentru că își doresc un eveniment restrâns.

Ei bine, întrebată despre rochia pe care ar vrea să o poarte în ziua cea mare, Ioana Ginghină a dezvăluit că i-a plăcut foarte tare ținuta Adelei Popescu, aceea pe care a purtat-o la nunta Ginei Pistol cu Smiley, astfel că s-a gândit chiar să o întrebe de unde a achiziționat rochia, pentru a aborda o ținută asemănătoare și în ziua petrecerii de după cununia civilă.

„Rochie trebuie să meargă în curte, să se potrivească. Am văzut-o pe Adela Popescu la o nuntă, la nunta lui Smiley și mi-a plăcut mult rochia și mă gândeam să o întreb de unde o are, că aș merge și eu pe varianta pe alb. Ea era în negru la nuntă. Chiar mă gândeam, ea era în ciocate, o pălărie… Drăguț. Ar merge și la mine”, a dezvăluit Ioana Ginghină, pentru Ciao.ro.

Ioana Ginghină, detalii despre nuntă

În doar câteva luni, mai precis pe data de 25 septembrie, Ioana Ginghină și Cristi Pitulice vor deveni oficial soț și soție.

Cunoscută drept o persoană extrem de sinceră, actrița a dezvăluit câteva detalii despre ziua cea mare, dar și despre cum și-ar dori să arate petrecerea de după nuntă, care va avea loc chiar în curtea casei sale.

„Pe 25 septembrie avem starea civilă. Vom face o petrecere la mine în curte, doar cu apropiații. De ziua mea am avut 20 de invitați, acum cred că o să fie maximum 30. Spațiu este, curtea are 1000 metri pătrați, dar acum ne gândim dacă să facem cu mese sau cum a fost când am avut ziua, am avut niște zone așa cu mese și un fel de bufet suedez.

Au fost niste băieți care ne-au gătit și salate, și scovergi, și grătare, practic fiecare își lua și mânca. Să vedem dacă ne iese, că lumea s-a simțit foarte bine, am stat până târziu și fiecare a fost în largul lui. Îmi e că dacă îi punem la mese să nu fie mai scorțoasă toată treaba și să nu fie ce ne-am dori noi.”, a mai spus Ioana Ginghină, pentru aceeași sursă.

Ioana Ginghină și Cristi Pitulice [Sursa foto: Instagram]