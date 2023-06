Ioana Ginghină a povestit abia acum prin ce a trecut! Greutățile n-au ocolit-o nici pe ea: „Mâncam pâine cu margarină și de multe ori era pâinea mucegăită”

In articol:

Ioana Ginghină este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite actrițe din țara noastră. De-a lungul timpului a reușit să-și clădească o carieră de succes și să apară în numeroase producții TV, dar și în piese de teatru.

Este actriță a Teatrului Ion Creangă de mai bine de 20 de ani, atunci când a făcut primii pași spre arta teatrală.

Cu toate acestea, puțini știau că viața Ioanei Ginghină nu a fost întotdeauna roz. Artista s-a confruntat cu dificultăți financiare, însă toate aceste lucruri nu au făcut să renunțe la dorința de a-și construi un nume în lumea teatrului și a filmului.

Ioana Ginghină a avut probleme financiare în tinerețe

Celebra actiță a mărturisit faptul că a avut parte de dificultăți din punct de vedere financiar atunci când a venit la facultate, în Capitală. Fiind o studentă la început de drum, prefera să își folosească banii pe distracție și ieșiri cu prietenii. Tocmai din această cauză a avut perioade în care a mâncat chiar și pâine mucegăită cu margarină ori renunța complet la masă.

„Da, aveam probleme financiare în sensul că nu aveam ce să mănânc și mâncam pâine cu margarină și de multe ori era pâinea mucegăită. Dar ideea e că eu fiind la teatru puteam să merg la teatru gratis, mergeam de exemplu în discotecă și nu beam în discotecă, mă duceam în Regie și ne punea ștampilă din aia pe mână, ieșeam, beam la ultima bodegă acolo, că era mai ieftin și ne întorceam în din astea mai scumpe. Cumva nu pot să zic că am simțit sărăcia, dar au fost perioade când efectiv nu aveam ce mânca. Preferam, dacă aveam niște bani, să-i dau pe o cola la bodega de lângă Dumars decât să îmi iau mâncare. Dă-o în colo de mâncare, lasă că mâncăm noi după aceea”, a spus Ioana Ginghină pentru impact.ro.

Cum s-a întreținut actrița în perioada studenției?

Ioana Ginghină povestește că nu s-a fericit niciodată de muncă și și-a câștigat primii bani de buzunar încă de pe vremea când era studentă. Fie că împărțea pliante sau se îmbrăca în clown, a reușit să aibă o sursă de venit și să se întrețină singură. Mai mult decât atât, artista este de părere că toate aceste lucruri au contat foarte mult în evoluția sa, tocmai de aceea are o viață extrem de activă din punct de vedere profesional, fiind implicată în numeroase proiecte.

„Și mai făceam bani. Eram promoteriță, unde era nevoie împărțeam flyere, împărțeam periuțe de dinți, mă îmbrăcam în clown. Nu am să uit în viața mea când eram îmbrăcată într-un clown și împărțeam flyere pentru o firmă care făcea petreceri pentru copii și a venit un băiat: „Doamne, te văd așa frumoasă, trebuie să te salvez!”. Deși mie mi se părea foarte fun că te împrieteneai cu mai mulți promoteri, niciodată nu mi s-a părut că trag la jug, deci eu tot timpul munceam, am muncit de mică. De asta și cred că am atâta energie și aș face lucruri, pentru că întotdeauna am avut multe joburi”, a mai declarat actrița pentru sursa menționată anterior.