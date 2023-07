Ce a pățit Theo Rose, după ce și-a lăsat fiul acasă și a plecat la filmări. S-a trezit cu Anghel Damian și cu Sasha pe platouri, după doar câteva ore: "Parcă vezi că cer să luăm pauză"

In articol:

Theo Rose este iubită și apreciată de mulți români, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas, dar la rândul ei, și cântăreața îi ține la curent pe admiratori cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa.

Acum, după ce și-a adus fiul pe lume, șatena își reia ușor, ușor activitatea, așa că a început deja filmările pentru show-ul de talente muzicale, acolo unde va ocupa un loc la masa juriului, făcând echipă cu Horia Brenciu. Ei bine, vedeta spune că este pentru prima dată după naștere când va pleca atâtea ore de acasă, astfel că, pentru a fi mai liniștită, Anghel Damian va veni cu bebelușul pe platourile de filmare.

Mai mult, Theo a mai precizat că, din cauza lactației, aceasta merge la locul de muncă cu pompele speciale pentru asta și speră că nu va întâmpina probleme, care să o facă să solicite pauze.

„Practic, astăzi îmi închei perioada de lăuzie. Este prima oară când plec de acasă atâtea ore. Ca să nu am așa mari emoții, o să vină după-amiază și el (n.red.: fiul ei, Sasha Ioan) cu tatăl lui. O să-l aducă să vadă și el, să fie și el integrat, să ne obișnuim cu ideea că va fi copilul prezent în majoritatea locurilor în care voi fi la muncă.(...) 9 luni a durat să crească (n.red.: burtica), 9 luni durează și să se retragă. Mi-am luat piese modelatoare să ajut un pic, dar mai uit să le pun, acasă nu stau cu ele. Sunt cu pompele după mine. Parcă vezi că cer să luăm pauză zicând: Țâșnește! O să mă cheme să le pun și în cafea. Eu am luat o gură, să văd ce gust are, ce bea copilul, și e bun”, a declarat Theo Rose, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.

Theo Rose, despre colaborarea cu Horia Brenciu

Theo Rose le-a făcut o mare bucurie fanilor emisiunii de muzică! Aceasta a anunțat recent că în noul sezon va face echipă la masa juriului chiar cu Horia Brenciu, despre care spune că este un bun prieten și consideră că

se vor înțelege de minune, mai ales că au o chimie aparte din punct de vedere profesional.

De asemenea, vedeta a vorbit și despre colaborarea cu Smiley de anul trecut, precizând că și de la cunoscutul artist a avut o mulțime de lucruri de învățat.

„Suntem buni prieteni și ne potrivim din multe puncte de vedere, mai ales ca voci, dar și ca preferințe muzicale. Asta îmi place foarte tare. Sezonul trecut am avut o altfel de experiență. De la Smiley am avut de preluat alte chestii. Era foarte diferit spre deosebire de mine și am funcționat cumva în complementaritate”, a mai spus Theo Roe, pentru aceeași sursă.

