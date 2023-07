Horia Brenciu i-a transmis un mesaj lui Theo Rose, chiar când se afla într-un concert! S-a filmat în timp ce îi spunea asta, de față cu toată lumea

In articol:

Theo Rose se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, cântăreața este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu fanii ei aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci așa cum știe toată lumea, Theo nu este iubită doar de fani, ci și de colegii de breaslă, iar recent, Horia Brenciu a susținut un concert în Reghin, acolo unde a ținut să transmită și un mesaj înregistrat proaspetei mămici, asta după ce artistul a interpretat o piesă pe care o cântă în colaborare cu frumoasa artistă.

De asemenea, ulterior, după ce videoclipul a fost postat de Horia Brenciu pe paginile sale de socializare, Theo Rose a distribuit, la rândul său, filmarea și pe contul ei de Instagram, mulțumindu-i artistului că s-a gândit la ea.

„Theo! Eu vorbesc acum! Theo, aici la Reghin, toată lumea te iubește. La mulți ani pentru Sasha!”, a fost mesajul transmis de Horia Brenciu, direct de pe scenă, după ce a cântat melodia lui și a lui Theo Rose.

Dorința pe care o are Theo Rose, după ce a născut

Luna trecută, Theo Rose a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, Sasha Ioan pe numele său, de care este tare mândră, iar de când micuțul s-a născut, artista radiază de fericire.

Ei bine, în timpul sarcinii, cântăreața a pus câteva kilograme în plus și, față de alte mămici, vedeta a fost extrem de încântată de acest aspect, căci nu de puține ori a spus că ar vrea să crească în greutate. Ar fi vrut, însă, să rămână așa și după naștere, dar acest lucru nu s-a întâmplat, slăbind extrem de rapid.

Așa cum era de așteptat, Theo s-a ales și cu vergeturi în urma fluctuațiilor de greutate, dar spune că acest lucru nu o deranjează, însă ceea ce ar vrea să schimbe pe cât de repede posibil la corpul ei

este celulita, de care ar vrea să scape rapid.

„Cred că la operație de cezariană am scăpat instant de 10 kilograme pe masa de operație, adică rugăciunile mele, să rămân cu vreo 55 de kilograme de la 62 s-au dus, că am rămas cu 50 în cap. Nu am avut vergeturi pe timpul sarcinii, doar că după operație, a doua zi, am simțit o mâncărime puternică și am așa, o pată de vergeturi pe un picior, care nu mă deranjează, nu am nicio problemă, dar de celulită vreau să scap.(...) N-am ce să le fac (n. red vergeturilor), dar pentru celulită sunt dispusă să fac câteva chestii ca să scap de ea, că nu se cade la o fată slabă să umble cu celulita pe ea”, a mărturisit Theo Rose pe contul său de Instagram.