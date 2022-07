Ce „bogății” ascunde Gigi Becali în spatele casei. Dumitru Dragomir a avut parte de un șoc atunci când a văzut: „E o nebunie”

In articol:

Gigi Becali este un om foarte credincios și cu frica lui Dumnezeu. Este recunoscut pentru faptele bune și foarte generoase pe care le face, dar și pentru dragostea pe care o are față de animale, pasiune dobândită de la tatăl său.

Dumitru Dragomir, unul dintre prietenii său de mai bine de 3 decenii, a dezvăluit ce „bogății” deține latifundiarul în apropierea casei sale.

Gigi Becali trăiește o viață de lux, însă cea mai mare bucurie a sa nu vine nicidecum de pe urma bogățiilor materiale. Ceea ce îl face cu adevărat fericit pe latifundiar sunt chiar oile pe care le are și faptul că, în fiecare zi, petrece timp în mijlocul animalelor sale.

Dezvăluirile lui Dumitru Dragomir despre Gigi Becali

Chiar dacă are o avere impresionantă, Gigi Becali nu poate renunța cu niciun chip la ceea ce îi aduce liniștea sufletească. Nu de puține ori, latifundiarul a dezvăluit că, ori de câte ori se simte neliniștit, își găsește alinarea alături de animalele sale.

Oile sunt ca un remediu pentru Gigi Becali. Încă din anii tinereții, s-a ocupat cu sfințenie de toate animalele sale, însă în special de oi.

Cel care a dezvăluit cum își petrece acum Gigi Becali viața a fost chiar bunul său prieten, Dumitru Dragomir, care a menționat ce ține latifundiarul în spatele casei sale.

„Gigi Becali a îmbătrânit datorită fotbalului. El duce o viață monahală. Eu îl cunosc. Am fost la el acasă acum câtva timp, am văzut ce animale, ce căprioare, ce iepuri, ce de-astea are în curte. Este o nebunie. Dacă te duci la el, zici că ești la grădina zoologică. Are grijă el de ele. S-a transformat formidabil. Eu îl cunosc de 35 de ani. E o transformare fenomenală. Să știți că și credința asta, mai ales dacă ai și succes cu ea, te ajută”, a spus Dumitru Dragomir, potrivit antena3.ro.

Gigi Becali ține foarte mult la oile sale

Gigi Becali își găsește de fiecare dată liniște printre oile sale, de care se ocupă personal. Pe lângă faptul că îi oferă liniște sufletească, se bucură de animale pentru că îi oferă hrană sănătoasă, de calitate, care îl ține în formă chiar și la vârsta de 64 de ani.

„Eu beau numai lapte de oaie și de capră. Mănânc numai grătar de miel, cotlete de miel și numai forță am. În plus, am și o grădină cu legume și pomi fructiferi. Până la urmă tot la pământ ajungi. Mâncăm electronice, computere? Nu, tot pământ ajungi. Nu cultivi, nu mănânci. Eu, când sunt supărat, mă retrag între oile mele și mă liniștesc”, spunea Gigi Becali într-un interviu pe care l-a acordat în 2009.