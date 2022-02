Ce caută fosta soție a lui Sebastian Chitoșcă în următoarea relație? Alexandra este pregătită să uite trecutul: „Mai devreme sau mai târziu reușești!”

In articol:

Fosta soție a lui Sebastian Chitoșcă fost mai sinceră ca niciodată în mediul online, acolo unde a făcut o serie de declarații ce i-a luat prin surpindere pe următirotii săi. Tânăra a fost întrebată ce o atrage la un bărbat, așa că, fără ocolișuri, Alexandra a spus lucrurilor pe nume și i-a făcut descrierea viitorului partener de viață.

Alexandra: „Apreciez cel mai mult sinceritatea”

Recent, fosta soție a lui Sebastian Chitoșcă, Alexandra, a organizat un mic joculeț pe pagina sa personală de Instagram, acolo unde a făcut o secțiune de întrebări, dându-le ocazia fanilor ei să-i adreseze orice curiozitate ar avea despre ea.

Zis și făcut! Internauții au luat cu asalt secțiunea de întrebări, așa că un fan mai curajos a întrebat-o pe tânără ce o atrage cel mai mult la un bărbat. Ei bine, Alexandra a răspuns și, fără ocolișuri, a explicat că cel mai mult apreciază la un bărbat sinceritatea, dar de asemenea, tinerei îi place și ca un bărbat să aibă simțul umorului.

„Apreciez cel mai mult sinceritatea... și îmi place simțul umorului la un bărbat.”, a spus Alexandra, fosta soție a lui Sebastian Chitoșcă, pe Instagram.

De asemenea, un alt internaut a întrebat-o pe Alexandra dacă de-a lungul vieții sale a împiedicat-o ceva sau cineva să facă un anumit lucru la care visa, iar tânăra a explicat că mereu apar și obstacole, însă ceea ce contează este să fii puternic pentru a le depăși.

„În viață apar și obstacole, dar atunci când îți dorești ceva cu adevărat mai devreme sau mai târziu reușești.”, a mai adăugat Alexandra.

Tânăra a cerut ordin de restricție împotriva fostului soț

În urmă cu ceva timp, Sebastian Chitoșcă a fost prezent în platoul emisiunii ”Teo Show”, difuzată pe Kanal D, și a povestit că fosta lui soție, Alexandra, a cerut un ordin de restricție împotriva lui.

La momentul respectiv, fostul fotbalist spunea că dacă se apropie de cea care i-a fost parteneră de viață, riscă să plătească o amendă în valoare de 250.000 de euro sau chiar poate face închisoare.

„Am primit o foaie ieri, că am fost înlăturat de la apartament și 6 luni de zile nu am voie nici la 20 de metri să fiu lângă această femeie, dacă o să mă apropii de ea am de făcut închisoare 6 luni sau amendă 250 de mii de euro”, a explicat Sebastian Chitoșcă la ”Teo Show”.

