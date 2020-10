Florin Pastrama si Brigitte ar fi fost amenintati [Sursa foto: Instagram]

Inițial, scandalul dintre Florin Pastramă și Raluca Podea a pornit de la faptul că bărbatul a plecat la Fermă în calitate de iubit al acesteia, însă în show s-a dezlănțuit în compania lui Brigitte, care l-a vrăjit definitiv. Ieșită din competiție înaintea lui Florin Pastramă, Brigitte susține că a avut parte de multe mesaje de amenințare din partea Ralucăi Podea. Pe de altă parte, fosta iubită a lui Florin Pastramă susține că ea nu-și dorea decât să primească banii pe care bărbatul îi datora.

In articol:

Raluca Podea si Florinb Pastrama au fost iubiti[Sursa foto: Instagram]

”M-a deranjat că mințea! Am primit mesajul ăla și am primit și un mesaj vocal. (...) Îmi vreau banii, că dacă nu, te distrug (n.red i-ar fi spus Raluca Podea lui Brigitte). Asta este deja faptă penală. Mai am și mesajul vocal. (...) Să zică „Doamne ajută” și să-mi aprindă o lumânare că n-am fost la Poliție. M-ai hărțuit și să nu mai vorbești pe subiectul meu, femeie. Vii tu să te dai mare victimă, potolește-te că plângerea penală se poate pune cinci ani de acum încolo!”, a spus Brigitte Pastramă despre mesajele de amenințare pe care le-ar fi primit de la Raluca Podea, pornind de la datoria pe care Florin Pastramă o avea la aceasta.

Raluca Podea spune ca a recuperat, cu presiuni, banii de la Florin Pastrama[Sursa foto: Instagram]

Raluca Podea: Florin Pastramă avea să-mi dea 8.000 de euro

Până la urmă, suma datorată a fost recuperată de Raluca Podea, însă scandalul nu s-a oprit nici acum. Deși s-a vorbit că datoria pe care o avea Florin Pastramă la fosta iubită ar fi fost de 1.500 de euro, aceasta spune că adevărul este altul. Mai mult, într-o emisiune tv, Raluca Podea a afirmat că suma era de fapt ămprumutată de la mama ei, iar restituirea a fost făcută doar în urma unor presiuni.

”Nu știu de ce se vorbește despre 1000 – 1500 de euro. Pentru că suma pe care mi-o datora era de 8.000 de euro, bani pe care i-am luat de la familia mea. I-am plătit ratele la niște contracte, mă punea să mă împrumut de la mama. Și-a plătit datoriile până la urmă pentru că am fost nevoită să apelez la niște oameni și să fac niște presiuni”, a dezvăluit Raluca Podea, fosta iubită a lui Florin Pastramă, în respectiva emisiune tv.