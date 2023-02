Ce destinație a ales Oana Roman pentru prima vacanță din 2023, alături de fiica sa! Vedeta va sărbători cea mai importantă zi din viața sa departe de casă

In articol:

Oana Roman nu se află într-o situație tocmai confortabilă în această perioadă, după s-a despărțit definitiv de tatăl copilului ei, Marius Elisei. Aspectul în privința căruia vedeta își face griji este că fiica sa simte din plin lipsa tatălui ei, având în vedere că cei doi erau obișnuiți să petreacă aproape tot timpul împreună.

Pentru a mai detensiona atmosfera și pentru a face ca adaptarea la noile schimbări să fie mai ușoară și mai plăcută, fiica lui Petre Roman a organizat deja mai multe vacanțe în care va merge cu micuța Isa, iar prima dintre ele va avea loc chiar în luna februarie. Iată ce destinație a ales Oana Roman pentru prima vacanță din anul 2023!

Oana Roman a mărturisit că este deja o tradiție ca, în fiecare an în luna februarie, să meargă în vacanță în Egipt. Nici anul acesta nu s-a abătut de la obiceiurile sale, așa că vedeta și-a anunțat fanii din mediul online că în scurt timp va pleca cu fiica sa într-un loc cu mult soare și multă voie bună.

Citește și: Isa, afectată în urma separării părinților. Oana Roman a recunoscut că-și duce fiica la psiholog: „Era obișnuită cu prezența tatălui ei în permanență”

Citeste si: „Până la sfârșitul timpului”. Sorin și Nicoleta de la „Casa iubirii”, apariția care a surprins toți fanii: „Casă de piatră”- kanald.ro

Citeste si: HARTA seismică a României. Zonele în care se poate produce oricând un cutremur puternic- stirileprotv.ro

Oana Roman va sărbători ziua fiicei sale în Egipt

Oana Roman va merge cu fiica ei în Hurghada, acolo va sărbători una dintre cele mai importante zile din viața sa, ziua în care a devenit mamă pentru prima dată.

Micuța Isa va împlini vârsta de 9 ani pe data de 21 februarie, fiind un motiv de mare bucurie pentru întreaga familie a vedetei.

Citește și: Marius Elisei, noi acuzații la adresa Oanei Roman! Vedeta i-a dat replica fostului soț: „Am venit acasă și am găsit-o pe Isa plânsă”

„Am multe vacanțe plănuite anul ăsta. În martie plecăm din nou, de Paști plecăm din nou și pentru la vară încă nu știu, dar vacanța din martie și cea de Paști sunt deja planificate. Ca în fiecare an, în februarie mergem în Egipt, anul ăsta am ales un resort la care nu am mai fost, la recomandarea prietenei mele, în Hurghada și vom pleca o săptămână undeva unde este cald și unde o voi serba și pe Isa deoarece pe 21 februarie este ziua ei”, a spus Oana Roman în mediul online.