Ce dietă urmează Ana Morodan, după ce și-a subțiat talia: ”Mănânc acum cât îmi doresc” Vedeta este în cea mai bună formă a sa

În ultima vreme, Ana Morodan a decis să lase munca pe locul doi și să aibă grijă și de nevoile sale, dar și să-și satisfacă plăcerile.

”Contesa Digitală”, așa cum i se mai spune în mediul online, acolo unde activează și unde are o mare comunitate de fani, a ajuns de mai multe ori pe mâna medicului estetician.

Ana Morodan este acum la dietă

Prima dată, blondina a decis să-și opereze sânii. Însă, deși multe doamne și domnișoare optează pentru o pereche de silicoane, ea a acționat invers, micșorându-și bustul, precizând că este cea mai bună alegere pe care a făcut-o, căci astfel s-au evaporat și durerile de spate care nu-i mai dădeau pace.

Ulterior, însă, lista intervențiilor a continuat, căci Ana Morodan a decis să-și mai îndeplinească o dorință, aceea de a avea, în sfârșit, o talie de viespe.

Concret, vedeta a optat pentru o operație de lipoaspirație, ceea ce înseamnă o procedură chirurgicală ce îndepărtează grăsimea de pe abdomen, fără a lăsa niciun semn vizibil, fiind o tehnică minim invazivă, și fără a veni la pachet cu vreun soi de dureri greu de suportat.

Iar acum, pentru că se laudă cu o nouă siluetă, de care trebuie să aibă grijă, Ana Morodan a recunoscut că deja a început să urmeze și o dietă care să o ajute în acest sens.

Așa cum era de așteptat, Ana Morodan spune că a ales cea mai bună variantă, prin care reușește să se mențină la kilogramele dorite, în timp ce poate mânca tot ce poftește.

Și asta pentru că dieta pe care o urmează, deși are unele restricții, îi asigură tot aportul de nutrienți și vitamine de care corpul ei are nevoie pentru a fi și frumoasă și sănătoasă.

”Urmez o dietă daneză, patentată de 40 de ani, singura dietă aprobată de Uniunea Europeană ca fiind dieta viitorului. De ce? Pentru că tu mănânci, practic, toți nutrienții de care are nevoie corpul tău, dar cu un conținut caloric foarte scăzut. Eu mănânc acum cât îmi doresc și în această dietă am tot ce vreau, mă simt foarte bine. E sub formă de prafuri...”, a declarant Ana Morodan, conform Spynews.